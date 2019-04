U&D Over, Tina Cipollari furiosa contro Gemma Galgani. Per la dama arriva un nuovo corteggiatore

La puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda lunedì 29 aprile ha visto, nuovamente protagonista, la dama torinese che come al solito si è lasciata andare ad un duro sfogo dietro le quinte nei confronti di Tina Cipollari. Come ben sappiamo ormai, tra le due dame, non scorre buon sangue e, ad ogni puntata, entrambe se ne dicono di tutti i colori.

Anche questa volta, Gemma nel backstage, ha chiosato duramente contro la vamp di Viterbo asserendo “Se penso a Tina comincio a piangere fino a domani, è sempre quella che mi fa passare per una facile, ma non si rende mica conto di quelle che sono le donne facili qua“. Inutile dire che tali parole non hanno lasciato indifferente l’opinionista che, furiosa, è partita in quarta raggiungendo Gemma dietro le quinte del programma.

Onde evitare che la situazione degenerasse è dovuta intervenire anche la padrona di casa Maria De Filippi mentre Tina, senza peli sulla lingua, ha continuato imperterrita ad inveire contro Gemma “Non mi devi più nominare oggi non entra, non la fare entrare. Quale solidarietà potrei avere con lei?”. La dama torinese però ha fatto ugualmente il suo ingresso in studio ricevendo oltretutto i complimenti di Cristian d’Onofrio e dell’opinionista Gianni Sperti per il suo outfit.

Ma ecco che Maria De Filippi svela alla dama torinese che un signore ha telefonato alla redazione per fare la sua conoscenza: si tratterebbe di Salvatore che presentandosi alla dama rivela di aver visto solamente poche puntate del trono Over perchè impegnato con il lavoro. Oltretutto l’uomo rivela di aver visto alcune puntata del dating show durante la settimana e sarebbe stato piacevolmente colpito da Gemma.

“Abito vicino Torino a Rivarossa, costruivo case e avevo la mia villa… l’ho venduta ed ho comprato una casetta. Sto per andare in pensione. Sono divorziato, ho una figlia che vive ad Ivrea… Ho 67 anni” rivela Salvatore mentre Gemma decide per il momento di conoscerlo e fare un ballo con lui.