U&D Over, Tina Cipollari furiosa attacca nuovamente Gemma Galgani: "Sei opportunista e falsa. La devi finire!”

Tina Cipollari ha nuovamente attaccato la sua acerrima nemica Gemma Galgani durante la puntata del trono Over in onda lunedì 13 maggio 2019. Dopo aver ascoltato infatti lo sfogo di Gemma seduta mimetizzata tra il pubblico con una parrucca nera, Tina non ci ha pensato un attimo e ha deciso di affrontare la dama torinese.

Inutile dire che all’interno del parterre del dating show di Maria De Filippi tra le due sono volate scintille tanto che, per l’ennesima volta, è dovuta intervenire anche la padrona di casa. Gemma invece, dal canto suo, non ha voluto sentire ragioni e si è scagliata contro Gianni e Tina rei di aver difeso Rocco dando invece la colpa a lei.

“Non permetto più a te e a Gianni di mettere in discussione chi sono. Puoi commentare i mio look, le mie gambe ma non la mia etica sociale” ha infatti chiosato la dama torinese nei confronti dell’ex ballerino di Amici. Tina Cipollari ha immediatamente voluto replicare alle parole di Gemma sottolineando la sua presenza ingombrante e la sua falsità all’interno del dating show di Maria De Filippi.

“La devi smettere, sono nome mesi che accusi me e Gianni. Nel corso degli anni sei venuta fuori per quella che sei ovvero una persona falsa e opportunista. Io non ti faccio passare per quella che non sei, tu sei proprio così” ha infatti chiosato la Vamp di Viterbo trovando appoggio anche da parte del collega Sperti. L’ex ballerino di Amici infatti ha spiegato che Gemma è liberissima di dire ciò che vuole esattamente come lo sono sia lui che Tina.

La dama torinese, oltre ad essere delusa ed amareggiata da tutta la situazione, ha continuato a difendersi in tutti i modi asserendo altresì che non può passare sempre il messaggio che lei è una persona falsa in quando è una cosa inaccettabile. Purtroppo per lei però Salvatore decide di interrompere la frequentazione con lei e la lascia sola al centro del parterre del trono Over.