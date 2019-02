U&D Over, Tina Cipollari festeggia il compleanno dell’acerrima nemica Gemma regalandole un viaggio a Lourdes

Gemma Galgani è sicuramente la protagonista principale del trono Over di Uomini e Donne e, anche per il suo compleanno, non si è di certo smentita. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 4 febbraio 2019 è stata invece registrata il 19 gennaio scorso, giorno della nascita della dama di Torino.

Tina Cipollari ha dunque preso la palla al balzo per fare dei regali molto interessanti alla sua acerrima nemica iniziando con un l’immancabile mummia posizionata a fianco la sedia di Gemma tempestata di palloncini e una torta con le candeline che ricordano l’età della dama ovvero diciasette anni. E’ proprio a questo punto che la Galgani prende la parola per correggere l’opinionista dichiarando che le candeline sono sbagliate perchè la sua età attuale è diciannove e non diciassette.

Ma Tina sembra non demordere e per l’occasione ha deciso di regalare alla dama anche un viaggio a Lourdes svelando altresì “Avevo pensato a Parigi, ma ci saresti dovuta andare da sola”. La Vamp di Viterbo però non si è smentita e assieme al biglietto ha consegnato nelle mani di Gemma anche un pacchettino che a tutti gli effetti sembrava essere una confezione di preservativi.

Sicuramente l’opinionista ha voluto tirare in ballo i famosi giochini erotici tanto decantati da Rocco Fredella e dei quali Gemma sembra essere rimasta disgustata. Oggi, 4 febbraio 2019, i due hanno avuto la possibilità di chiarirsi al centro dello studio e, dopo aver interrotto la conoscenza con Marcello, Gemma ha deciso di parlare nuovamente con il Fredella.

“Sono venuto qua per lei e mi è sempre piaciuta lei” ha chiosato Rocco deciso più che mai di riconquistare la dama sottolineando però che questa è l’ultima occasione. Gemma dal canto suo decide di ascoltare le parole del cavaliere di Piacenza accettando addirittura di andare a cena con lui per festeggiare il suo compleanno.