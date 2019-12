U&D Over, Tina Cipollari fa uno scherzo a Maria De Filippi che replica: "Sei una cialtrona"

Il primo appuntamento di dicembre con il Trono Over – andato in onda martedì 3 dicembre 2019 alle 14,45 circa su Canale 5 – è iniziato con la consueta pesata dell’opinionista Tina Cipollari, che ormai da diverse settimane ha preso pubblicamente l’impegno di perdere i chili superflui, accumulati – suo malgrado – nel corso di questi ultimi anni, appensantendone notevolmente la figura.

Spronata da Maria De Filippi – che non è un mistero aver messo a dieta anche il marito Maurizio Costanzo -, Tina ormai segue passo passo i consigli della nutrizionista, grazie ai quali ha potuto perdere già una decina di chili. Un risultato davvero notevole, anche se per la Cipollari non è abbastanza, perché l’opinionista vuole raggiungere un peso intorno ai 60 chili, prima di Natale, ci riuscirà?

Tina Cipollari fa uno scherzo a Maria De Filippi

La pesata di Tina è ormai un momento cult di Uomini e Donne. L’ultima volta che si è pesata l’opinionista aveva raggiunto il peso di 74 chili. Più di una volta Tina, scherzando, ha però messo in dubbio che la bilancia fornita dalla produzione fosse in realtà stata taroccata, quindi in occasione della nuova puntata del dating show ha fatto una sorpresa a Maria, portando in studio la sua bilancia con cui abitualmente si pesa a casa.

Accompagnata da Gianni Sperti – che inizialmente ha ironizzato sul peso raggiuntodalla Cipollari la scorsa puntata dicendo che era arrviata a 62 chili – Tina è salita sulla bilancia, sorprendendo tutti, infatti la lancetta segnava 55 kg. Un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta, instillando quindi subito il dubbio che in realtà lo strumento fosse stato sabotato precedentemente dalla Cipollari per prendersi gioco di Maria e strappare una risata al pubblico in studio.

Per verificare la bontà della bilancia portata da Tina, è salito anche Gianni Sperti, che secondo la bilancia taroccata pesava 58 kg. Impossibile per un uomo della sua statura e mole. Maria dice scherzando a Tina: “Sei una cialtrona“, anche se l’opinionsta cerca in tutti i modi di discolparsi e mostrare invece la validità dello strumento portato in studio per la pesata.

Maria, quindi, fa portare in studio una nuova bilancia. Tina si ripesa e la lancetta questa settimana si ferma sui 73 chili. Un risultato che lascia visibilmente delusa la Cipollari, ma non Maria che da bravo coach sottolinea il fatto che l’importante è perdere qualcosa. Dopo aver perso molti chili, infatti, il metabolismo tende a rallentare, ma la cosa importante è non abbattersi.