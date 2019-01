U&D Over, Tina Cipollari fa una gaffe e mette in imbarazzo Maria De Filippi

L’eccentrica Vamp di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue ma questa volta la protagonista delle sue angherie non è stata Gemma Galgani ma bensì Barbara De Santi. Tutto è iniziato perchè nella puntata del trono Over andata in onda ieri 9 gennaio 2019, il cavaliere Michele, al centro del parterre con Luisa, ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama rivelando il suo sogno di diventare padre.

Ad intervenire sulla questione proprio Barbara che ha sottolienato come le sue amiche di Bari le avessero parlato molto bene di Michele tanto da sponsorizzarla con lui in modo da intraprendere una conoscenza e magari una frequentazione. E’ stato proprio a questo punto che Tina, con il sorriso sulle labbra, si è permessa di chiedere alla dama se sia ancora in grado di procreare.

Inutile dire che in studio immediatamente è calato il gelo e la stessa Maria De Filippi, evidentemente imbarazzata, non ha potuto far altro che redarguire Tina per la sua battuta di cattivo gusto. “Ma ti pare normale chiedere certe cose a una persona?” ha infatti chiosato Queen Mary mentre l’opinionista assieme al collega Gianni Sperti, come al solito, si è messa a ridere di gusto.

Tina dal canto suo ha continuato a ribadire di non aver chiesto nulla di grave dal momento che era una richiesta esplicita del cavaliere Michele quella di trovare una donna pronta per mettere su famiglia. Anche Barbara, nonostante l’imbarazzo generale, ha preferito glissare sull’argomento chiedendo aiuto direttamente alla padrona di casa.

Neanche a dirlo è stata tirata in ballo anche l’acerrima nemica Gemma Galgani alla quale è stato proposto proprio dai due opinionisti di presentarsi al cavaliere: Michele ha ringraziato la dama torinese complimentandosi con la sua eleganza ma rifiutando immediatamente l’invito. Vedremo dunque se il sosia di George Clooney – ribattezzato così proprio da Gianni Sperti – riuscirà a coronare il suo sogno di trovare la donna giusta così da realizzare la sua voglia di paternità.