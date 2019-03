U&D Over, Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano mentre Maria De Filippi pulisce la postazione del caffè

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state nuovamente le protagoniste principali del trono Over di Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 27 marzo 2019 dove entrambe dopo esserne dette di ogni sono arrivate addirittura quasi alle mani. Proprio per questo motivo ad intervenire tempestivamente onde evitare il peggio ci ha pensato la stessa padrona di casa Maria De Filippi che però, è rimasta basita da un altro avvenimento.

Mentre Queen Mary si accingeva a mettersi in mezzo tra le due, si è accorta che la postazione adibita all’angolo caffè era completamente sporca e piena di bicchierini e zucchero. I cavalieri e le dame del parterre dunque hanno così dimostrato di essere molto disordinati e nei loro momenti di relax, durante i balli, non avrebbero dunque rispettato l’ordine.

Ad intervenire sulla questione ci pensa Barbara De Santi sottolineando che sono in molti a non gettare via i bicchieri e le bustine di zucchero appena finito di bere il loro caffè. Ecco dunque che a prendere l’iniziativa ci pensa proprio Maria De Filippi seguita immediatamente da Tina Cipollari così da distrarla dalla forte litigata con l’acerrima nemica Gemma Galgani.

Nonostante tutto, i telespettatori hanno molto apprezzato il comportamento di Maria che, nonostante fosse impegnata a pulire, ha anche fatto entrare una nuova dama per Michele e un’altra per Armando. Moltissimi infatti sono stati i commenti da parte degli affezionati del programma che immediatamente si sono riversati sulla pagina Facebook per commentare l’accaduto.

“Maria che ripulisce lo schifo che lasciano questi babbioni sulla macchinetta del caffè: che donna umile non la meritiamo” e ancora “Queen Mary che resta umile e pulisce la macchina del caffè. È questa la donna che noi veneriamo!” sono alcuni dei commenti mentre qualcuno si è divertito anche ad ironizzare sulla stessa De Filippi “Maria Queen del multitasking. Pulisce, divide, difende, presenta, ascolta e fa domande contemporaneamente”.