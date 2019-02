U&D Over, Tina Cipollari difende Ida Platano e spiega il suo pensiero su Roberta Di Padua

Tina Cipollari non ha visto di buon occhio la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua soprattutto dopo che il cavaliere tarantino si è scagliato duramente contro la sua ex Ida Platano. La dama bresciana infatti sembra trovare molto sostegno soprattutto da parte degli opinonisti che spesse volte hanno invece condannato l’atteggiamento del Guarnieri.

Oggi Maria De Filippi ha voluto capire meglio la posizione di Tina Cipollari soprattutto nei confronti di Roberta Di Padua dal momento che la vamp di Viterbo è riuscita a definirla addirittura come “Miss Europa”. Tina confessa di non avere nessun tipo di problema con la dama ma alcuni suoi atteggiamenti sono veramente fastidiosi e non si possono accettare.

In particolare, Tina non ammette il comportamento di Roberta nei confronti di Ida Platano alla quale spesse volte si è rivolta in maniera aggressiva senza tenere conto che Ida è una donna che sta soffrendo ancora per amore. Anche Gianni Sperti conferma la sua posizione e ammette di essere pienamente d’accordo con Tina “Una donna come Roberta dovrebbe dire all’uomo di non comportarsi così con altre donne” chiosa infatti il ballerino.

Roberta, dal canto suo, rivela di aver redarguito Riccardo privatamente durante il loro ultimo ballo in studio e di aver chiesto espressamente al cavaliere tarantino di non rivolgersi così ad una donna. “Tu ti senti sopra le altre donne, ti dai un valore troppo alto. Io mi baso sul tuo atteggiamento e come ti comporti qua dentro” continua invece ad affermare convinta Tina.

Anche Riccardo ci tiene a dire la sua sottolineando che nemmeno Ida non lo ha mai difeso soprattutto in trasmissione. “Io dovrei difendere te?” chiosa ironicamente la Platano che poi invece decide di chiudere definitivamente il discorso onde evitare le solite polemiche inutili. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del trono Over per vedere come andrà a finire il triangolo Ida, Roberta e Riccardo.