U&D Over, Tina Cipollari come Gianluca Nuzzi di "Quarto Grado". La Vamp inscena una parodia su Gian Battista e Claire

La puntata del trono Over del 27 febbraio 2019 per una volta non è iniziata con il resoconto dietro le quinte di Gemma Galgani ma bensì con una scenetta molto divertente di Tina Cipollari. L’opinionista infatti ha voluto portare la trasmissione Quarto Grado all’interno di Uomini e Donne per risolvere una volta per tutte il giallo che ha interessato Gian Battista e Claire Turotti.

Una parodia molto divertente che sicuramente per moltissimi telespettatori e utenti social arriverà ai primi posti della rubrica “I nuovi mostri” del tg satirico Striscia la Notizia nel quale, l’opinionista, a causa dei suoi comportamenti spesse volte ne è la protagonista. “So che hai fatto un plastico. Questo è Quarto Grado, giusto?” chiede infatti Maria De Filippi mentre in studio risuona la sigla del programma di Gianluca Nuzzi.

Tina è intenzionata a risolvere il caso che ha tenuto banco all’interno del parterre di Uomini e Donne e che ha infatti visti protagonisti Gian Battista e Claire. A tal proposito, se la vamp di Viterbo veste i panni di Gianluca Nuzzi il collega Gianni Sperti è invece il professor Alessandro Meluzzi, ovvero il criminologo e psichiatra presente in trasmissione che si occupa delle analisi per quanto riguarda la cronaca nera.

“Un quarto complice? Una donna… possiamo dare la notizia? Pregherei la regia di mandare la foto” chiosa serafica Tina Cipollari mentre sullo sfondo compare la fotografia della sua acerrima nemica Gemma Galgani. “Che ruolo avrà secondo lei?” viene chiesto a Gianni Sperti alias professor Meluzzi concludendo così la simpatica parodia di Quarto Grado.

Ancora una volta Tina Cipollari ha tenuto banco all’interno del parterre del trono Over di Uomini e Donne convinta più che mai a scoprire veramente cosa è successo tra Gian Battista e Claire. Nonostante il loro complotto ai danni di Maria De Filippi e della redazione i due continuano come se nulla fosse ad essere presenti in studio nonostante le critiche e le polemiche sorte su di loro.