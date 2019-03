U&D Over, Tina Cipollari aggredisce pesantemente Gemma Galgani: "Sei innamorata delle telecamere!"

Nella puntata del trono Over in onda mercoledì 27 marzo 2019 Tina Cipollari ha scatenato l’ennesima lite con la sua acerrima nemica Gemma Galgani attirando altresì l’attenzione della padrona di casa Maria De Filippi che è dovuta scendere per dividere le due donne evitando così lo scontro fisico. Non è purtroppo la prima volta che tra le due succede l’irreparabile ma Tina Cipollari continua imperterrita a non credere alla buona fede della dama torinese.

Questo perchè Gemma è da più di dieci anni che è presente nel parterre femminile in cerca dell’anima gemella e, dopo aver chiuso la sua storia con Giorgio Manetti prima e aver dichiarato di non fidarsi di Rocco Fredella dopo, l’opinionista è convinta che la Galgani non sia interessata a nessun uomo ma rimanga in trasmissione solamente per visibilità e business.

Ecco dunque che proprio per questo motivo, stanca delle lamentele e delle parole di Gemma, la Vamp viterbese è sbottata per l’ennesima volta attaccando la sua acerrima nemica e accusandola di essere innamorata solamente delle telecamere. “Fai sempre battute, ma non sai niente della mia vita” ha dichiarato serafica Gemma, rispondendo alle provocazioni di Tina.

Furiosa e senza freni, Tina ha immediatamente inveito contro Gemma dichiarando “Non sappiamo niente della tua vita, perché sei una perfetta sconosciuta”. Questa scenetta ha divertito moltissimo Rocco Fredella che nel frattempo si godeva lo scontro verbale e non solo seduto pacifico nel parterre maschile e convinto più che mai di non voler più frequentare Gemma dedicandosi invece alla conoscenza con altre dame.

“Sei innamorata delle telecamere” ha infine concluso la Cipollari mentre Gemma ha continuato a difendersi in ogni modo arrivando addirittura a svelare cose molto importanti della sua vita. “Ma tu che ne sai, io ho sofferto, cosa dici di tutti i chili che ho perso…” ha infatti chiosato Gemma lasciando basiti e senza parole i telespettatori non solo presenti in studio ma anche quelli a casa.