"U&D" over, Tina attaccata da un signore del pubblico sbotta: "Cinghiale di m***a"

Durante la messa in onda della puntata del 13 gennaio del trono over di “Uomini e Donne” ne sono successe ancora una volta di tutti i colori e un momento davvero degno di nota è stato lo scontro di cui Tina si è resa protagonista con un signore del pubblico. Come è facile intuire il motivo della diatriba è stata Gemma.

Tra Tina e Gemma gli scontri sono sempre tanti e infuocati e quando qualcuno prova a difendere la dama torinese, la Cipollari subito interviene scagliandosi proprio contro quella persona. E ciò è quanto accaduto durante la puntata del 13 gennaio, difatti Tina ha attaccato un signore del pubblico colpevole di aver difeso Gemma e di essersi schierato dalla sua parte.

Con Gemma seduta al centro dello studio, Maria ha comunicato che dopo aver interrotto la frequentazione con Juan Luis, la Galgani ha sentito due uomini. Quest’ultima è stata subito attaccata da Tina, mentre un signore del pubblico, complice il microfono consegnatogli da Maria De Filippi ha espresso il proprio parere.

La Cipollari ha esordito contro il signore: “Ecco è arrivato il parroco del paesino sulla montagna” e subito il pubblico è esploso in una fragorosa risata. Non gradendo le gesta dell’uomo ha proseguito: “Con quella mano…mamma mia che stavo a di, uno sfondone“, è poi intervenuta Gemma che rivolgendosi a Tina ha asserito: “E fallo parlare“.

Il signore ha finalmente preso la parola e ha esordito: “Tina c’è un pò di invidia verso Gemma, perchè arrivare alla sua età così da parte tua non c’è la possibilità, non ci arrivi alla sua età“. La Cipollari imbufalita è esplosa, mentre tutti i presenti, Gianni e Maria compresi, se la ridevano di gusto. Il pubblico ha iniziato a gridare a gran voce il nome di Tina e il signore ha cercato di giustificare le sue parole.

La Cipollari non gli ha dato la possibilità e più furiosa che mai ha gridato: “Io non mi auguro mai di diventare come Gemma che a 70 anni è qui da dieci anni ad elemosinare un uomo“. La Galgani è a sua volta intervenuta tentando di difendersi e sbottando contro Tina, mentre il signore – ancora forte del microfono che Maria reggeva – ha fatto impazzire letteralmente la Cipollari: “Tina tu sei grassa e ingrasserai sempre“.

La vamp allora come un fiume in piena si è alzata dalla sedia e sbottando contro l’uomo ha tuonato: “Ma senti chi ha parlato, cinghiale di m***a. Ma vai a c****e“. Il pubblico nonostante le tante risa era palesemente schierato dalla parte di Tina e Tinì è intervenuta difendendo la Cipollari, facendo presente al signore che nonostante Gemma sia una bella donna, non ha comunque avuto figli mentre Tina ne ha avuti tre, ed è naturale che il corpo si sia modificato. Insomma ancora una volta il caos e il trash assoluto sono stati i protagonisti del trono over.