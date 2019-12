"U&D" over, Tina attacca Armando: "Non sei il vangelo"

Il giorno 18 dicembre è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” e come consuetudine, al centro della scena c’è stata Gemma Galgani e la sua relazione con Juan Luis Ciano. La storia tra la dama e il cavaliere è ancora un punto interrogativo, nonostante Ciano sia approdato in trasmissione proprio con l’intento di corteggiare la Galgani, tra loro non c’è stato mai nulla, nemmeno un bacio.

Gemma vive questa storia mettendoci tutta l’anima, come è solita fare, ma sembra che non sia ricambiata. Ad alimentare i dubbi circa la veridicità dei sentimenti di Juan Luis, ci si è messo anche il cavaliere Armando Incarnato, il quale ha attaccato Juan Luis a più riprese tacciandolo di falsità nei confronti di Gemma.

Ha dichiarato che Ciano ha contattato sua sorella e una signora di Firenze, che sua sorella lo ha respinto e che i due si sarebbero conosciuti un anno fa a Napoli ad una mostra d’arte di amici in comune. Armando ha difeso sua sorella a più riprese e Tina è esplosa, inveendo contro Incarnato, urlandogli contro: “La devi smettere con questa storia che butti sempre fango sulle persone, tu non sei la bocca della verità, non sei il vangelo“.

Armando si è difeso, ma la bionda opinionista è partita ancora una volta all’attacco: “Una donna di quarantaquattro anni non è piccola è una donna con un’età già avanzata e non puoi dire di non parlare di tua sorella, perchè non ha sedici anni. Evidentemente anche tua sorella gli ha dato corda“. Lo scontro tra i due è stato davvero intenso e come ogni volta accade, non se le sono di certo mandate a dire.

Armando ha portato avanti il proprio punto di vista, ritenendo che se un uomo contatta una donna di quarantaquattro anni quale sua sorella, non può poi venire in trasmissione e corteggiarne una che di anni ne ha settanta. Il pubblico è apparso molto scettico sulle reali intenzioni di Juan Luis e in molti si sono ricreduti sul suo conto.