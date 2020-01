U&D over, Tina attacca Anna: "Possibile che quando fai le cose cadi sempre dalle nuvole?"

Il giorno 22 gennaio una nuova, incandescente puntata del trono over di “Uomini e Donne” è andata in onda e questa volta Tina, oltre ad attaccare Gemma, come ormai consuetudine, ne ha dette di ogni anche ad Anna, rea di aver fatto pubblicità al negozio del cavaliere Marcello. La donna ha provato a giustificarsi e spiegare, ma la Cipollari, con la sua intramontabile irriverenza, l’ha subito aggredita.

Andando con ordine, al centro dello studio era volta di Gemma, la quale ha deciso di chiudere la conoscenza con Marcello. Proprio mentre si discuteva è venuto fuori il discorso che Anna in settimana sarebbe andata nel negozio dell’uomo, avrebbe fatto alcune storie Instagram nel quale mostrava l’esercizio commerciale, più una sciarpa che le era stata regalata, sponsorizzando di fatto il negozio di Marcello.

A quel punto è intervenuta Tina e rivolta verso Anna, l’ha attaccata asserendo: “Possibile che quando tu fai le cose, cadi sempre dalle nuvole? Una volta può passare, due può passare, ma tu ogni volta, su qualsiasi argomento, dici sempre che non lo ricordi, non lo sapevi“. Anna ha provato a difendersi, raccontando di farlo per abitudine e che Marcello non ne sapeva nulla.

L’uomo ha dichiarato che nella storia non vi era il logo del negozio, ma Tina non ha creduto a quanto raccontato. Anche Gianni è intervenuto e cogliendo la balla al balzo, non ha perso occasione per attaccare Anna. Le ha detto che fa sponsorizzazioni sui social e per tale ragione sa come funziona e non può sempre far finta di non sapere le cose.

Questo è stato sicuramente un momento altamente incandescente, ma d’altronde si sa quando di mezzo c’è Tina Cipollari la tensione è sempre alta, anche se non si parla di Gemma. In questo caso Anna nonostante abbia provato a giustificarsi, ha comunque ammesso in qualche modo le sue colpe e tirato Marcello fuori dai guai, assumendosi tutta la responsabilità.