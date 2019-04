U&D Over, Stefano provoca Gemma con un regalo inaspettato: la dama non gradisce e s’infuria

La puntata di lunedì 15 aprile del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” si è aperta con l’opinionista Tina Cipollari e la conduttrice che parlano della protagonista assoluta del parterre femminile Gemma Galgani, e dei suoi tanti corteggiatori di tutte le età.

La De Filippi, conoscendo l’esuberanza della Cipollari, manifesta i suoi timori sul commento che Tina potrebbe fare al riguardo, così ha messo in guardia gli operatori affinché le tolgano l’audio nei momenti in cui l’opinionista dimentica di essere in tv, quindi di avere un comportamento adeguato al luogo in cui si trova.

Stefano provoca Gemma con le mentine

Dopo aver fatto il consueto riassunto dello scontro tra Gemma e Stefano – e i messaggi che avrebbero generato fantasie e fraintendimenti nella dama torinese – ad attirare l’attenzione in studio è stato l’ex frequentazione della Galgani, Rocco Fredella, che si è mostrato con una maglietta con la scritta: “non sono azzurro ma principe“.

Dopo una gag di Tina Cipollari circa una presunta foto di Gemma Galgani in costume da bagno – che ha destato la titubanza di Maria De Filippi, che non ha creduto alla veridicità dell’immagine – entra in studio Stefano, che ha un regalo per Gemma: le famose mentine, tanto citate dalla dama a proposito del bacio che nessuno dei due ammette di aver dato per primo.

Una provocazione, quindi, che Gemma non intende accettare, da qui la decisione di rimandarle al mittente considerandole una presa in giro: “Veramente da te mi aspettavo delle scuse per tutte le storie che hai raccontato“. Gemma quindi decide di restituire le mentine a Stefano, facendole scivolare sul pavimento, ma Stefano dice: “Sei una maleducata“, e poi porta le mentine a Tina.

Gemma quindi ritorna sulla questione del bacio, che per lei non solo c’è stato ma è anche stato ammesso pubblicamente da Stefano in delle puntate precedenti. A questo punto Stefano chiosando replica: “Gemma, sogni o sei desta?“. La dama non riesce a capire per quale motivo Stefano abbia agito in modo diverso con Simona, che lo ha attaccato pubblicamente, ma nonostante ciò è stata trattata da Stefano con i guanti di velluto, assolta da tutte le sue mancanze.

Maria rivela che quest’ultimo è uscito con la De Santi, sempre molto attenta a ciò che fanno gli altri protagonisti del programma sui social network, tanto che ha raccontato delle foto “nude” di Fabrizio.