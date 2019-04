U&D Over, Stefano legge in studio il messaggio di Gemma: "Rabbia e gelosia sono sentimenti che fanno straparlare"

La prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” – andata in onda lunedì 8 aprile – è stata incentrata sul confronto tra Gemma e Stefano che, dopo le rivelazioni fatte da Simona nel corso dell’ultima puntata, hanno vissuto dei momenti di grandi tensioni, fraintendimenti e di inevitabile allontanamento.

La dama torinese ha raccontato di aver ricevuto tre giorni dopo la puntata un sms da parte di Stefano, dove il cavaliere non solo sostanzialmente chiede scusa alla dama per quanto vissuto in studio, ma ha anche attribuito la colpa di tutto ciò alla gelosia di Simona, cosa di cui non si era mai accorto fino a quel momento.

Stefano legge il messaggio ricevuto da Gemma

Gemma ha voluto leggere pubblicamente il messaggio ricevuto da Stefano per dimostrare a tutti che i modi illusori, carini, gentili e bonari del cavaliere non sono frutto della sua fantasia, bensì una realtà verificabile. Dopo la lettura di Gemma, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Stefano, che ha voluto anche lui leggere pubblicamente la risposta di Gemma al suo ultimo messaggio.

Gemma – stando a quanto letto da Stefano – è rimasta piacevolmente colpita dal messaggio di Stefano, quindi comprendendo il tempo preso dal cavaliere per metabolizzare i commenti ricvuti, ha poi scritto: “Purtroppo le persone con troppa facilità emettono sentenze e giudizi sugli altri senza nemmeno conoscerli“.

La dama torinese ha quindi proseguito il suo sms dicendo: “E’ vero che rabbia e gelosia sono sentimenti che fanno straparlare, ma non per questo si è autorizzati a dire tutto quello che passa per la testa al momento“. Gemma quindi ha accettato le scuse del cavaliere, così come la proposta di incontrarsi per parlarsi.

L’ex compagna di Giorgio Manetti ha quindi continuato la sua lunga replica, scrivendo di considerare Stefano una persona di sani principi, dolcezza e sensibilità con cui ha trascorso una splendida serata. Un messaggio che attesta quanto Gemma non abbia riservato rancore nei confronti dell’affascinante Stefano, ma qualcosa dopo la lettura di questo testo sembra aver nuovamente messo in crisi il loro rapporto.