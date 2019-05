U&D Over, Stefano e Pamela si lasciano: dall’anello alla rottura

La puntata di mercoledì 22 maggio del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” è stata come sempre ricca di avvenimenti ed inaspettati colpi di scena, dove a far da protagonisti, stavolta, è stata la coppia formata da Stefano e Pamela, che ha vissuto dei momenti di grande tensione.

Maria De Filippi ha iniziato con il consueto rvm riassuntivo dei fatti salienti accaduti nello spazio dedicato alla coppia la scorsa settimana, in particolare quello nel nel quale Roberta guasta la festa alla dama e al cavaliere con le sue rivelazioni. Nella scorsa puntata Pamela ha fatto il suo ingresso in studio in solitaria, con un viso contrito e corrucciato.

Stefano e Pamela si lasciano

La dama senza tanti giri di parole ammette a Maria di aver litigato con il suo cavaliere, quindi di non averlo più visto da quel momento. Roberta non ha dato alla dama il tempo di iniziare a raccontare, attaccando sin da subito Pamela e accusandola di voler passare sempre per santa. Inutile dire che Pamela non sta zitta, e replica a tono alle accuse di Roberta, innescando così un crescendo botta e risposta, urlando e sovrapponendosi tanto da risultare difficile capire pure cosa si sono dette.

Fatta ritornare la calma in studio Maria ha fatto entrare Stefano, invitando le due litiganti a rilassarsi un pochino: il cavaliere quindi dice la sua su come sono andate le cose: “Innanzi tutto mi chiedo come possa esserci la chat mia e di Roberta sul tuo cellulare Pamela?” Domanda a cui poi segue una nuova considerazione, cioè quella in quei giorni Pamela aveva lasciato Stefano, dunque in un momento di sconforto lui aperto la chat con Roberta che a sua volta era stata lasciata da Riccardo.

Stefano spiega che sia lui che Roberta si sono sfogati, raccontandosi delle cose e alla fine aveva chiesto a Roberta di cancellare la chat in quanto figlia di un momento e di una giornata particolari. A fronte della sua richiesta però Roberta non l’ha fatto, mantenendo quindi la chat. Rivolgendosi sempre a Pamela poi Stefano ha detto che dopo il suo gesto, la sua dichiarazione e l’anello, la dama sta rovinando tutto.

Da qui lancia una provocazione non da poco: “Non è che per caso ti sei spaventata dell’impegno e hai preso la palla al balzo per mandare tutto a monte?” – quindi ha ggiunto che il suo errore è stato quello di dire una bugia a Pamela, che sembra rimanere sulle sue posizioni: “Per me la storia è chiusa!“.