U&D Over, Stefano affonda Gemma: "Ti dissi che non saresti mai potuta diventare la mia donna"

La nuova puntata del Trovo Over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” – mandata in onda martedì 9 aprile – è stata ricca di emozioni, tra nuovi accesi confronti, immancabili accuse e anche una lieta notizia, cioè quella data da una coppia di uscire insieme fuori dal programma.

Come di consueto anche la nuova puntata si apre con il recall della puntata di ieri, dove si è assistito al ritorno del cavaliere Cristian dopo diciotto anni e l’arrivo per Gemma del giovane Fabrizio. La dama torinese, che negli ultimi giorni ha dovuto incassare delle delusioni per il comportamento di Stefano, nonostante sia lusingata per l’arrivo del nuovo pretendente, manifesta una certa perplessità circa la frequenatzione di un uomo così giovane.

Il botta e risposta tra Stefano e Gemma

Dopo aver seguito le vicende di Riccardo e Roberta, ma anche quelle di Daniele e Gabriella, che hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, Si posizionano quindi 4 sedute al centro dello studio – una per gli uomini e tre per le donne – ma per il momento si discute ancora della vicenda di Gemma, impegnata prima in un battibecco senza fine con Barbara e poi in una nuova e accesa discussione con il cavaliere Stefano.

I due ormai sembrano rinfacciarsi tutto, tanto che la loro discussione si rivelerà una continua smentita delle dichiarazioni dell’altro. Stefano chiede infatti a Gemma: “Te lo ricordi che alla nostra prima telefonata ti dissi che non saresti mai potuta diventare la mia donna? “. Domanda che trova l’immediata replica della torinese che dice: “Questa cosa non me l’hai mai detta, non dire bugie… Sei tu a essere di una falsità paurosa!“

Nel corso della puntata di ieri sembra che Gemma e Stefano non siano d’accordo neanche sul famoso bacio con la mentina, infatti mentre Stefano accusa Gemma dicendo: “Hai anche provato a baciarmi!“, Gemma replica rinviando al mittente l’accusa, dicendo: “No sei stato tu!“. Stefano quindi chiosando ha detto: “Io mi sono spostato, non l’ho fatto e non lo farei mai!“.

Gemma ancora una volta ha creduto a cosa le è stato fatto credere, ma anche stavolta la dama sembra aver incontrato e frequentato la persona sbagliata.