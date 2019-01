U&D Over, Sossio e Ursula mandano in visibilio il pubblico fidanzandosi in studio davanti a tutti

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati i protagonisti principali della puntata del trono Over oggi 14 gennaio 2019. Il cavaliere infatti fa il suo ingresso nello studio, emozionatissimo, dopo aver visto un video che racconta la sua storia d’amore travagliata con Ursula “Sono sempre stato frenato dai mostri del mio passato ma grazie a te sono andato oltre. So di averti deluso” chiosa tra le lacrime il cavaliere.

“Vederti felice senza di me mi ha distrutto, mi mancava tutto di te” svela ancora Sossio nel filmato riferendosi al periodo subito dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip e la decisione della dama di uscire dal reality da sola. Dopo mesi di pause di riflessione infatti, la stessa Ursula ha deciso di perdonare le marachelle del calciatore e di riprovare a stare con lui.

Infatti, subito dopo la conclusione del video, Ursula raggiunge Sossio al centro del parterre elegantissima e con un lungo abito rosso. “Sei più bella del solito oggi. Tu sai benissimo che io sono sempre stato alla ricerca della mia isola felice, cioè una donna con cui condividere tutto. Tu sei stata l’unica donna che è riuscita a trovare le chiavi del mio cuore, in cui sei entrata” confessa Sossio dimostrando di essere molto innamorato.

A tal proposito, Aruta decide di concludere il suo discorso con una dichiarazione d’amore molto importante e che sembra fare centro nel cuore della Bennardo. Prendendo una scatolina dalla tasca della sua giacca, il cavaliere porge un anello alla sua donna e confessa “Ora che sei dentro vorrei ci rimanessi per sempre. È per questo che voglio dirti che ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con me” mentre Ursula in lacrime, indossa immediatamente l’anello e lo abbraccia fortemente.

Purtroppo però il cavaliere, subito dopo , precisa che questa non può di certo essere una proposta di matrimonio perché, essendo separato, non può sposarsi o almeno non in chiesa. Ursula chiarisce che è lo stesso per lei mentre in studio arrivano anche la sorella e la mamma di Sossio emozionatissime per la scena.