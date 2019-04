U&D Over, Simona delusa da Stefano: "Non penso che potrebbe esserci una storia”

La puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda oggi lunedì 8 aprile 2019 ha visto nuovamente protagonisti il trio formato da Gemma, Stefano e Simona. Quest’ultima è stata molto criticata soprattutto dalle altre dame del parterre per essersi dimostrata ancora molto interessata al cavaliere tanto da aver cambiato pettinatura per lui.

Valentina Autiero non ha potuto trattenere le sua rabbia nei confronti di Simona e, senza peli sulla lingua ha puntato il dito contro di lei attaccandola duramente. “Solo l’altra settimana lo volevi lasciare e oggi ti presenti con i capelli come piacciono a lui” sono state infatti le parole della dama romana che non ha capito fino in fondo l’atteggiamento della Bosio.

Simona a questo punto ha confessato di essere rimasta molto male dopo che Stefano ha deciso di non frequentarla più e ha ammesso, nonostante un forte interesse nei confronti del cavaliere, di non avere sicuramente compatibilità caratteriale con lui. “Siamo simili e molto in sintonia, ma soprattutto molto selettivi; ecco perché sono single da dieci anni. Non penso che potrebbe esserci una storia” ha infatti chiosato la Bosio convinta di mettere fine alla sua conoscenza con Stefano.

Solo qualche giorno fa la stessa Simona aveva rilasciato un duro sfogo alle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine dove aveva confessato di aver trovato alquanto assurdo il comportamento di Stefano non solo nei suoi confronti ma anche in quelli di Gemma Galgani che, nella puntata di lunedì 8 aprile 2019, ha avuto modo di confrontarsi con lui.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia ma soprattutto per capire se i sentimenti di Simona nei confronti di Stefano sono ancora vivi oppure riuscirà a voltare pagina magari conoscendo un altro cavaliere. Intanto Pastore ha dato il due di picche anche a Gemma nonostante quest’ultima sembrasse molto presa da lui.