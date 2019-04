U&D Over, Simona Bosio lascia il programma dopo la lite con Barbara De Santi: "Davo fastidio alle invidiose"

Simona Bosio, dama del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé dopo l’accesa lite con la collega Barbara De Santi, per alcune dichiarazioni rilasciate dalla dama sui social network, dove, in risposta ad alcuni commenti, ha spoilerato la sua uscita dal programma.

Dalle risposte date dall’elegante marketing manager ai suoi follower, dunque, non ci sarebbe più alcun dubbio sul fatto che la dama avrebbe dato forfait, lasciandosi così alle spalle anche le liti con la sua acerrima nemica Barbara De Santi, nate a causa della rivalità in amore per Stefano Pastore, che però ha sempre dichiarato il suo totale disinteresse per la Bosio.

Simona Bosio abbandona il programma

Nonostante il rifiuto del cavaliere, la Bosio si dichiara ancora infatuata del bell’imprenditore, tanto che a detta degli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, qualcosa non torna, ipotizzando perfino che tra il cavaliere e la dama possa esserci un inciucio. A distanza di qualche giorno dall’aggressione in studio, i dubbi avanzati dagli opinionisti e le frecciatine che la De Santi e la Bosio continuano a mandarsi tramite social, arriva come un fulmine a ciel sereno la clamorosa notizia dell’abbandono di Simona.

In risposta ad un commento di un follower, Simona ha scritto: “Sono uscita dal programma” – per poi aggiungere – “Hanno pure tagliato l’aggressione intera“. Nell’ultima puntata del Trono Over si è visto che Barbara, infastidita dalla rivelazione fatta da Simona – la foto osè della De Santi censurata da Instagram -, l’ha aggredita strappandole il cartellino con il nome, per poi gettarlo a terra.

Evidentemente, dopo questo episodio ci sarà stata una vera e propria aggressione che però non è stata mandata in onda per ovvi motivi. Per Simona comunque non ci sono dubbi sul fatto che la sua presenza in studio ha dato fastidio, in tal senso le sue parole: “Le persone come me vengono prese di mira perché comunque non sono stata nell’ombra ed evidentemente davo fastidio alle invidiose“.