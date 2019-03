U&D over: segnalazione su Stefano e Pamela ricorda le violenze subite, Gianni la difende e Valentina: "Non sei obiettivo"

Arriva qualche anticipazione di ciò che è avvenuto durante le registrazioni delle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Avevamo lasciato Pamela e Stefano in crisi per la reticenza della dama di uscire dal programma con il suo cavaliere. I dubbi di Pamela arrivano quando l’uomo non accetta la sua proposta di vivere la loro storia lontano dalle telecamere, e quando nella puntata successiva è lui a chiederlo, lei fa un passo indietro.

Grazie a “Il Vicolo delle News“, possiamo darvi qualche anticipazioni di ciò che avverrà tra loro e non solo. Arriva una segnalazione proprio su Stefano che lascia interdetta Pamela: in un video – non mandato in onda – che la dama ha ricevuto da un ragazzo con il quale poi si è sentita telefonicamente, si vede il cavaliere che parla fitto fitto con una ragazza fuori da una discoteca, non sono soli ma con altri amici.

Il passo falso di Stefano e le violenze subite da Pamela

Questa rivelazione agita molto Pamela e i suoi dubbi vengono moltiplicati, anche in seguito ad una domanda che è stata posta a Stefano su Instragram dai suoi fan: “Chi ti piace di più fisicamente tra Pamela e Roberta?” e lui ha pensato bene di non dare una risposta netta ma di svicolare cercando di non sbilanciarsi. Questo comportamento destabilizza ancora di più Pamela, mettendole mille dubbi in testa sul fatto che a lui possa ancora piacere la sua ex conoscenza.

Ma Stefano a questo punto si arrabbia moltissimo e con parole pesanti dice chiaramente di essere stanco di questi giochetti, accusando Pamela di non essere matura e di voler rimanere incollata alla sedia rosa, alla fine se ne va. Dopo questa forte reazione, il parterre maschile da ragione all’uomo e così Pamela decide di rivelare i motivi che la spingono ad essere così diffidente con il uomini: in passato ha subito violenze, il suo ex compagno la picchiava e, dopo aver ricevuto le ennesime botte ora non sente più bene da un orecchio, perché un pugno le ha rotto il timpano.

Gianni e Valentina si scontrano duramente

Gianni è molto comprensivo con lei e la difende, ma interviene Valentina che, invece, afferma di non capire l’atteggiamento di Pamela e, pur essendo molto dispiaciuta per quello che le è successo, secondo lei sbaglia a far pagare a Stefano gli errori di un altro uomo.

Sperti, a sua volta, accusa Valentina di non avere un minimo di solidarietà femminile, ma lei non ci sta e ribatte: “Tu che ne sai delle sofferenze delle persone, anche io ho sofferto: ho perso una sorella gemella, mio padre che era molto giovane, ma bisogna reagire alle sofferenze. Quando ti piace una persona non sei più obiettivo“. Gianni però non è d’accordo con lei e alzandosi le va incontro: “Che significa obiettivo? Che significa obiettivo?” e Valentina: “Io non ti sto accusando che magari vi vedete fuori o altro, sto dicendo che se a te piace una persona qua dentro, che stimi, non riesci a distinguere se sta sbagliando o meno. In questo momento per me Pamela sta sbagliando e lo dicono tutti quanti“.