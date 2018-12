U&D Over, Sebastiano Mignosa prende in giro Gemma chiamandola ‘mummia’ e la dama si infuria

Nella puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda il 19 dicembre 2018 protagonisti del parterre Sebastiano e Denise e la loro travagliata conoscenza. Tanto che ad un certo punto è stata tirata in ballo anche Gemma Galgani la quale è andata su tutte le furie.

Tutto perchè Sebastiano, cercando di far valere le sue ragioni nei confronti della dama Denise, ha asserito “Non sono mica come Rocco che ogni tanto parcheggia la mummia!”, lasciando basiti non solo il pubblico presente in studio ma anche la stessa Maria De Filippi che subito ha redarguito il cavaliere facendogli notare di aver detto una cosa molto pesante.

Gemma infatti, non è rimasta di certo in silenzio e immediatamente ha voluto ribattere alle offese di Sebastiano sottolineando altresì quanto lo stesso sia capace solamente di replicare con risate quando non c’è nulla da ridere. “Tratta così chi ti pare ma non me. Ma chi ti credi di essere? Ma come si permette a fare una considerazione del genere?. Questa è la testimonianza della considerazione che ha di me il parterre maschile. Come ti viene in mente di fare la battuta su di me? Mi dai la spiegazione? Mi dà più fastidio la tua battuta di tante altre cose!” ha infatti chiosato la dama torinese.

Rocco non è per nulla intervenuto nella discussione a difesa di Gemma perchè arrabbiato con lei dopo le accuse di aver guardato un altro cavaliere mentre stava facendo un bellissimo ballo romantico con lui. “Ma cosa dici? Ma chi avrei guardato? Abbiamo appena ripreso e già fai così? Non andiamo proprio bene!” ha subito risposto la Galgani infastidita da tale comportamento.

Geloso per le disattenzioni da parte della dama torinese, Rocco ha deciso di starsene sulle sue e non è detto che il rapporto tra lui e Gemma non si interrompa prima delle festività natalizie. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà mentre Denise ha deciso di rompere definitivamente con Sebastiano.