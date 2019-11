U&D over: scene tagliate nell’ultima registrazione, riferimenti hot espliciti e un cavaliere fa cilecca

Stando alle anticipazioni emerse da “Ilvicolodellenews“, durante l’ultima registrazione del trono over di “Uomini e Donne“, avvenuta lo scorso 9 novembre, sarebbe andato in scena un momento davvero imbarazzante, che con ogni probabilità sarà tagliato e mai mandato in onda. A dispetto di quanto si possa pensare ad essere coinvolta non è stata la dama Gemma Galgani.

I protagonisti del siparietto hot sono stati il cavaliere Moreno e la dama australiana Jamie, i quali in preda ad una discussione hanno raccontato i particolari del loro incontro, nel quale sono finiti a letto. L’argomento, che è sempre stato terreno fertile per l’opinionista Tina Cipollari, ha creato imbarazzo in studio, ma i due hanno proseguito aizzati proprio da Tina.

Maria De Filippi dal canto suo ha cercato più volte di far sì che il racconto venisse interrotto, ma l’esito è stato negativo. Il momento con ogni probabilità non andrà in onda, ma grazie al “Vicolodellenews” possiamo avere la possibilità di capire esattamente cosa sia accaduto. Al centro dello studio è il momento di Moreno, il quale viene fatto sedere difronte ad una dama di nome Diana. I due raccontano che durante la settimana si sono visti e sentiti.

A quel punto prende la parola Jamie, la quale dichiara che per tre settimane ha sentito e visto Moreno. Inizialmente evitano di raccontare particolari, ma poi la situazione degenera e si intuisce che si sono visti tre volte e una di queste sono finiti a letto. Lui appare in difficoltà, dato che è uscito con Diana quando ancora frequentava Jamie e ciò gli vale le critiche da parte del pubblico in studio.

La situazione però prende una piega hot nel momento in cui nel discorso si inserisce Tina e da quel momento lui non si risparmia, rispondendo senza peli sulla lingua a tutte le domande che la bionda opinionista gli fa. Racconta che sono stati a letto insieme, che è stata lei a chiedergli di andare in albergo.

Jamie interviene dichiarando che si sarebbe aspettata che dopo quel momento lui la cercasse, ma non lo ha fatto perché c’era già Diana, ed ecco che la situazione degenera ancora di più, con la dama australiana che racconta di come in realtà, lui a letto abbia fatto cilecca. Lui ammette la cosa, giustificandosi con il fatto che non sentiva trasporto e che poi in realtà alle 4:30 del mattino ha fatto una grande prestazione.

Tutti sono contro Moreno e l’opinionista Gianni Sperti, interviene asserendo che fa così con tutte, prima le usa a letto e poi sparisce. I presenti cercano di mettere in guardia Diana e la dama si giustifica asserendo che non fosse a conoscenza ciò che è accaduto con Jamie. Insomma si è scesi ad un livello davvero basso, con un momento che con ogni probabilità non sarà trasmesso, a causa della fascia oraria nella quale avviene la messa in onda della trasmissione.