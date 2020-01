"U&D" over, Samuel finge di essere Juan Luis e lo scherzo manda Simonetta su tutte le furie

Il giorno 8 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“. Se in apertura di puntata la protagonista è stata Valentina, la quale ha avuto un diverbio con Erik, il cavaliere che frequentava, reo di aver interrotto la conoscenza perchè lei non si è mostrata al massimo della felicità, a seguire i protagonisti al centro studio, sono stati Samuel e Simonetta.

I due sono subito apparsi agguerriti l’uno verso l’altra e ben presto il confronto si è infuocato, creando non poco caos in studio. Il motivo dell’astio di Simonetta è riconducibile ad uno scherzo che Samuel le ha fatto, difatti l’uomo si è finto Juan Luis e ha iniziato a mandarle dei messaggi. Simonetta amareggiata ha spiegato l’accaduto, mentre Samuel inizialmente se la rideva.

La dama ha raccontato di uno scherzo orchestrato ad hoc, con tanto di richiesta di numero di telefono, foto profilo e una voce che imitava Juan Luis. La voce era proprio quella di Samuel, il quale, facendole credere di essere Juan Luis, raccontava a Simonetta di essere in trasmissione solo per lei. La donna ha raccontato di aver subito intuito che non fosse lui e immediatamente si è rivolta alla redazione.

Simonetta visibilmente delusa, ha preso il telefono e mostrato il tutto a Tina e Gianni, mentre continuava a discutere animatamente con Samuel. Lo ha accusato di averla presa in giro e gli ha detto: “Te hai fatto una cosa bruttissima, perchè primo mi hai presa in giro e secondo io ti ho dato credibilità nonostante tutto quello che ho sentito dire qua dentro“.

Nella querelle è intervenuto Gianni, il quale ha insinuato che la forte reazione di Simonetta possa essere stata dettata dal fatto che per davvero potesse piacerle Juan Luis e subito il pubblico ha concordato con le parole espresse da Sperti, accogliendole con un forte plauso. Simonetta dal canto suo ha smentito e Gianni le ha risposto: “Sei pesante! E’ uno scherzo e te lo ha pure detto“.

Alla domanda di Maria De Filippi su che intenzioni avessero, entrambi hanno dichiarato di voler chiudere la conoscenza. Durante la discussione è venuto fuori che Simonetta inizialmente aveva lasciato il numero a Juan Luis, ma lui aveva rifiutato. La questione è stata chiusa dalla De Filippi, la quale come da consuetudine ha chiesto alle dame e ai cavalieri di ballare.