U&D Over, Rocco Fredella difende Gemma dagli attacchi di Barbara De Santi

Gemma Galgani e Barbara De Santi non si sono mai sopportate più di tanto all’interno del parterre del trono Over di Uomini e Donne e, anche oggi 12 febbraio 2019, ne abbiamo avuto la prova. A difendere la dama torinese però ci ha pensato il bel cavaliere di Piacenza che, senza peli sulla lingua, ha voluto rimarcare il fatto che Barbara è tornata nel programma solamente per giudicare Gemma.

La De Santi che in questo periodo sembra aver trovato un feeling particolare con Roberto, svela di essersi vista con il cavaliere per andare a visitare le catacombe. La dama oltretutto confessa altresì di non essere mai andata a visitare un luogo simile e di esserne rimasta molto impressionata e affascinata tanto da attirare l’attenzione di Tina Cipollari.

Quest’ultima infatti non ha perso occasione di prendere la palla al balzo per fare una delle sue solite battute nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani. “Per caso c’erano delle mummie” ha infatti chiosato la Vamp di Viterbo accendendo, come sempre, l’ilarità di tutto il pubblico presente in studio.

Anche Barbara De Santi sorride alla battuta e proprio per questo viene immediatamente attaccata da Rocco Fredella convinto più che mai che la dama abbia fatto questo racconto solo ed esclusivamente per prendere in giro Gemma. “Sei ridicola Barbara, tutte le tue storia finiranno in disastro. Tutte le tue storie qui sono finite in disastro” chiosa infatti Rocco sottolineando quanto, a suo avviso, la dama non abbia mai concluso nulla all’interno del programma.

“Lei si deve vergognare di attaccare una donna come Gemma” continua ancora Rocco dimostrando in tutti i modi di tenere a Gemma ma soprattutto di volerla difendere. Sicuramente questo gesto avrà fatto molto piacere alla dama torinese che, nell’ultima settimana, sembra essersi avvicinata moltissimo a Rocco tanto da avergli dato una seconda possibilità.