U&D Over, Rocco decide di lasciare il programma ma Gianni Sperti non gli crede e accusa Gemma Galgani

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella del trono Over in onda mercoledì 8 maggio 2019 e che ha visto l’abbandono di Michele ma anche di Rocco Fredella. Il cavaliere Piacentino ha chiesto la parola a Maria De Filippi lasciandosi andare ad un duro sfogo e esternando tutti i suoi sentimenti finora repressi.

Gianni Sperti si è detto subito incredulo e ha puntato il dito contro Rocco e non solo, visto che dal Fredella è stata tirata in ballo anche Gemma Galgani che, come ben sappiamo, ha accusato spesse volte il cavaliere di non essere molto chiaro ma di ricercare solamente visibilità. “È tutto così strano, io non ci credo né a uno né all’altro” ha dichiarato apertamente Gianni mentre Tina Cipollari ha accusato la dama torinese di aver esagerato con Rocco.

Il cavaliere ha cercato di spiegare in ogni modo le sue ragioni ma ha deciso comunque di abbandonare definitivamente il parterre del trono Over di Uomini e Donne. Tina e Gianni hanno continuato comunque ad attaccare Gemma rea di aver reso difficile il percorso del cavaliere con i suoi tanti dubbi su di lui.

Gemma si è difesa in ogni modo e ha trovato anche appoggio nel pubblico presente in studio che ha dimostrato di essere in disaccordo con il pensiero degli opinionisti. Anche Maria De Filippi non crede che la dama torinese centri qualcosa nella decisione di Rocco, il quale, aveva già manifestato alla redazione di voler abbandonare il programma.

In molti ora si stanno chiedendo se, il gesto del Fredella, è stato solamente un modo per vedere la reazione della Galgani oppure abbia veramente deciso di ritornarsene nella sua Piacenza. Intanto Gemma ha ribadito di non volere nessuna responsabilità in merito considerando il fatto che a Pasqua i due si sono anche sentiti e lei gli aveva anche chiesto di andarla a trovare a Torino.