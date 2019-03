U&D Over, Roberta Di Padua furiosa contro Riccardo Guarnieri: "Non mi meriti!"

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono stati i protagonisti della puntata del trono Over di oggi 12 marzo 2019 soprattutto considerando il fatto che il cavaliere tarantino, dopo aver deciso di chiudere definitivamente con Roberta, ha invitato a ballare la sua ex fidanzata Ida Platano. Inutile dire che questo atteggiamento ha mandato su tutte le furie la Di Padua delusa soprattutto dall’atteggiamento falso del cavaliere.

A bacchettare Ida alla fine del ballo con Guarnieri però ci ha pensato Barbara De Santi, che senza tanti giri di parole, dichiara “Ha accusato Roberta di essere andata a Taranto per un sentimento non contraccambiato e poi ha accetto di ballare con Riccardo”. Queste affermazioni sembrano infastidire moltissimo la Platano che prontamente replica “Il nostro rapporto è imparagonabile, la devi smettere, tu hai un’aciditezza in corpo allucinante. Non puoi paragonare le cose”.

Anche l’opinionista Gianni Sperti sembra difendere a spada tratta l’amica Ida sottolineando come la conoscenza tra Riccardo e Roberta sia stata solamente una frequentazione ma è proprio a questo punto che la Di Padua si sente in dovere di intervenire. “Posso capire Ida perchè lei è presa e innamorato, ma Riccardo è di una bassezza unica, per fare spettacolo sei capace di qualsiasi cosa” e a tal proposito la dama fa una rivelzione molto interessante.

Sembra infatti che Riccardo abbia fatto una storia con la loro canzone soprattutto per creare l’effetto sorpresa nel pubblico ma nel sentire queste accuse il cavaliere reagisce alzandosi dalla sedia mentre Roberta furiosa e amaggiata gli tira uno schiaffo tra gli applausi del pubblico e degli opinionisti Tina e Gianni.

“Non mi meriti” sono infatti le parole della dama per Guarnieri che nel frattempo ha continuato a difendersi soprattutto con la sua ex Ida Platano. Riccardo infatti ha mostrato tutta la sua indifferenza per Roberta e ha sottolineato di non essere affatto innamorato di lei scatenando un putiferio nel pubblico.