U&D Over, Roberta delusa ancora da Riccardo viene criticata dagli altri cavalieri

Nella puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda martedì 9 aprile 2019 protagonisti del parterre nuovamente Roberta e Riccardo e la loro travagliata conoscenza. Un botta e risposta tra i due che hanno sollevato moltissime critiche e polemiche soprattutto dopo che entrambi hanno confermato di essersi rivisti dopo la scorsa puntata.

Riccardo infatti ha cercato nuovamente Roberta con la speranza che quest’ultima si scusasse per l’ormai famoso schiaffo datogli in puntata ma il primo a dire la sua in merito a questa storia è Armando Incarnato che ha sempre dimostrato un certo interesse nei confronti della Di Padua. Nelle scorse settimane, Roberta, aveva anche deciso di lasciare il suo numero di telefono ad Armando ma la frequentazione tra i due è durata pochissimo.

Armando, per paura di rimanere scottato nuovamente e avendo notato ancora l’interesse della Di Padua nei confronti di Riccardo, ha preferito fare un passo indietro dichiarando “Questa è la prova che io non mi sbagliavo, mi hai tenuto qua per aspettare che tornava Riccardo. Con me hai chiuso”. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno continuato a puntare il dito contro il cavaliere tarantino criticandolo per il suo atteggiamento.

“Se stai con me e non ci può essere niente, lasciami stare, perché io poi ci sto male” ha chiesto stanca la Di Padua forse per suscitare in Riccardo una reazione che purtroppo non arriva e decide dunque alzarsi raggiungendo le altre dame a bordo studio. E’ a questo punto che altri cavalieri sembrano essere d’accordo e concordi con Armando e non possono far altro che criticare l’atteggiamento della dama.

“Mi sembra che ti apra sempre solo la stessa porta, ma sei fuori?” ha commentato Cristian D’Onofrio, l’ex tronista tornato a far parte del trono Over di Uomini e Donne. Anche sul web però molti telespettatori e utenti si sono riversati per commentare negativamente la dama e c’è addirittura che è arrivato a difinirla una “donna senza dignità”.