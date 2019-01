U&D Over, Riccardo si avvicina a Roberta mentre Ida si dispera

Riccardo Guarnieri è ritornato al Trono Over di Uomini e Donne determinato a trovare la donna giusta dopo aver rotto definitivamente con Ida Platano. Dopo essere uscito con Pamela, il cavaliere tarantino ha espresso un suo interesse nei confronti di Roberta e le cose tra i due si stanno facendo serie.

Nella puntata andata in onda oggi 30 gennaio 2019, Riccardo e Roberta hanno confessato di essersi baciati e di aver trascorso del tempo insieme nella camera d’albergo della dama. “Siamo stati molto bene, ci sono stati degli avvicinamenti” ha infatti rivelato la dama facendo altresì intuire a tutto il pubblico da casa e non solo che tra i due ci sia stato qualcosa di più.

Mentre i due continuano a scambiarsi sguardi e sorrisi reciproci al centro del parterre di Uomini e Donne, Ida in disparte, soffre per questa situazione. Già nella scorsa puntata, la dama bresciana, ritornata anche lei in trasmissione aveva dichiarato di provare ancora dei sentimenti forti per il Guarnieri mentre oggi il cavaliere sembra avere occhi solamente per Roberta.

Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che durante il ballo, Ida tra le braccia di David, si è lasciata andare ad un pianto a dirotto sicuramente per il comportamento di Riccardo. “Ma Ida che è tornata a fare, si vede che ancora soffre, così è solo peggio” e ancora “Ida sull’orlo di un tracollo emotivo” hanno infatti commentato alcuni telespettatori sui social.

Non deve essere stato facile per Ida vedere Riccardo tra le braccia di Roberta ma in molti sperano che anche la dama bresciana trovi presto il principe azzurro, quello vero, che possa rapirle il cuore e farle finalmente dimenticare la sua storia d’amore travagliata con il Guarnieri. Sicuramente la stessa avrà dalla sua parte anche l’amica Gemma Galgani che di delusioni d’amore se ne intende visto che anche la storia con Rocco Fredella è finita in malo modo.