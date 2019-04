U&D over, Riccardo non vuole riprovarci con Roberta e Maria le apre gli occhi: "Sei capace di intendere e volere?"

Roberta Di Padua non riesce a rassegnarsi alla fine della storia con Riccardo Guarnieri e la sua ferita si è riaperta quando, alla fine della registrazione del trono over, i due si sono trovati a discutere animatamente. Alla Di Padua è sembrato che il cavaliere le facesse una scenata di gelosia per aver intrapreso una conoscenza con Armando, anche se ha continuato a ribadire il fatto che non ha mai provato alcun tipo di sentimento per la dama, arrivando ad affermare: “Non credo che tu sia così ingenua da non averlo capito“.

Riccardo, poi, ha continuato a chiamare Roberta, annunciandole che avrebbe lasciato una porta aperta per lei. Questa frase è risuonata nella mente della dama per molto tempo e ha riacceso in lei qualche speranza. Nella puntata andata in onda il 9 Aprile su Canale 5, però, le parole di Riccardo sono state una secchiata di acqua gelida sul fuoco delle sue illusioni.

Guarnieri ha ribadito che non intende ricominciare alcuna storia con lei, ma voleva solo che la dama trovasse il modo di farsi perdonare lo schiaffo e la conoscenza con Armando lo aveva indispettito non per un fatto di gelosia, ma solo perché vedeva Roberta spensierata e non curante del gesto violento nei suoi confronti.

Maria fa aprire gli occhi a Roberta Di Padua

La Di Padua continuava a elemosinare una parola di conforto che le facesse sperare in un futuro riavvicinamento e Riccardo ribadiva sempre il fatto che con lei era stato più che chiaro. Mentre Tina gli da dello “squallido e vuoto“, ad un certo momento per mettere un punto alla questione, è intervenuta Maria con la sua solita arguzia: “Se Roberta non si fosse rapportata con Armando, Roberta stava là (indicando il parterre femminile, intendendo cioè che non l’avrebbe presa in considerazione, ndr)” e lui risponde con un secco: “Si“. La De Filippi rincara la dose continuando a chiedergli, provocatoriamente, se fosse uscito con una signora che lo avesse incuriosito in qualche modo non avrebbe cercato più Roberta e lui conferma questa ipotesi.

Allora Maria si rivolge a Roberta e le chiede: “Ti è chiaro?“, lui si difende dicendo che lei sapeva questa cosa e la De Filippi: “L’importante è che lo sappiano tutti, tu Roberta non sei un incapace di intendere e di volere. E’ chiaro che la tua (rivolgendosi a Riccardo) è una crisi di possesso, è chiaro che in questo momento tu non hai chissà che da fare, Roberta è una bellissima ragazza, sei stato bene ed eccoci qua che ci risvegliamo“.

La questione finisce, per il momento, con la decisione di Roberta di non accettare le condizioni di Riccardo che vorrebbe un rapporto senza impegni sentimentali, ma soltanto per il piacere di stare insieme.