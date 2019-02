U&D Over, Riccardo interrompe la conoscenza con Roberta e Tina lo attacca: "Quest’uomo fa pena!”

Riccardo Guarnieri ha lasciato tutti basiti e senza parole nella puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda oggi 12 febbraio 2019. “Non provo dei sentimenti tali da continuare la frequentazione con te” ha infatti chiosato il cavaliere decidendo di chiudere definitivamente la sua conoscenza con Roberta Di Padua.

Inutile dire che dopo questo comportamento, il parterre femminile del trono Over si è lettaralmente scagliato contro il cavaliere tarantino e non solo visto che anche l’opnionista Tina Cipollari ha puntato il dito contro di lui. “Quest’uomo fa davvero pena!” ha infatti chiosato furiosa la vamp di Viterbo trovando nel pubblico moltissimi consensi.

Roberta Di Padua intanto, ritornata al suo posto, manda a quel paese proprio Riccardo anche se continua a non capire l’atteggiamento del cavaliere che nel frattempo conosce una nuova signora venuta da Sulmona appositamente per lui. Il cavaliere però ammette di non essere interessato ma vuole invece fare un ballo con Pamela.

Inutile dire che questo comportamento da parte del Guarnieri ha infastidito non solo il pubblico presente in studio ma anche gli utenti del web che immediatamente si sono riversati sui social per commentare negativamente le sue dichairazioni. “Tutti che criticano Ida che ha fatto solo lo sbaglio di stare dietro a un deficiente….ma chi parla di Riccardo e Roberta?” scrive infastidita una telespetttrice su Facebook e ancora “Riccardo che si crede un grand uomo quando invece è solo un donnaiolo, falso e pure perfido che dice frasi cattive nascoste da sorrisetti; Roberta che si è sempre definita una grande donna e mamma e si atteggia quando a mio parere acchiappa solo figure di mer*a..”.

Nella puntata di oggi, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con il suo ex convinta più che mai a riprendere in mano la sua vita e magari conoscere la persona giusta con la quale uscire dalla trasmissione. Come smacco morale infatti, lascia Riccardo solo al centro del parterre e balll con David.