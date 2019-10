U&D over, Riccardo Guarnieri sfila in mutande. Simonetta e Deborah lo stroncano: "Effeminato e senza fascino"

Nella puntata di mercoledì 16 ottobre 2019 i cavalieri del Trono over di “Uomini e Donne” si sono messi in gioco sfilando davanti alle dame del parterre femminile ed il pubblico presente, sollevando come sempre compiacimenti, tanti applausi, ma anche tante polemiche, come quelle che hanno colpito Riccardo Guarnieri, che ha interpretato il tema della sfilata in un modo davvero molto particolare.

L’outfit scelto dal tarantino per la silata a tema “Chi è più dotato di un fascino irresistibile” non ha incontrato il favore della stylist del programma Anahi Ricca, che ha decisamente bocciato la scelta di Riccardo, di presentarsi sulla pedana in t-shirt e mutande nere; per la gioia della dame, così come di tante telespettatrici, Guarnieri durante la sfilata ha deciso di sfoggiare la sua scultorea tartaruga, togliendo la magliette e rimanendo in mutande.

Inutile dire che la passerella di Riccardo ha sicuramente animato il parterre, tanto che sia Gemma che Ida hanno voluto premiare il tarantino con un bel 10, mentre a rovinare la festa ci ha pensato Deborah, che gli ha dato un clamoroso 3, motivando la sua decisione come segue: “Non ho visto il fascino che non c’è, è facile mettere in mostra i pettorali“.

L’opinionista Gianni Sperti commenta le parole della dama dicendo: “Tu perchè non arrivi all’uva dici che è acerba“, ma ad aggiungersi alle dame insoddisfatte dalla performance di Riccardo, c’è anche Simonetta, che assegna al pugliese un 4, sottolineando il fatto di averlo trovato effeminato.

Nella puntata di martedì 15 ottobre Riccardo e Ida sono stati nuovamente al centro della scena, poiché il cavaliere ha finalmente letto la lunga lettera d’amore che ha scritto per Ida, dove ha ammesso i suoi errori, ma anche raccontato e svelato i suoi sentimenti per la dama bresciana, che stavolta è rimasta gelida ed impassibile, non dando a Guarnieri un’altra chance.