U&D Over, Riccardo Guarnieri perde il suo fascino e non convince una dama del parterre

Lunedì 15 aprile una nuova puntata del trono Over terrà banco su Canale 5 ma soprattutto, oltre Gemma, vedrà nuovamente protagonista Riccardo Guarnieri che, dopo aver definitivamente concluso la sua storia d’amore con Ida Platano, sembra essere molto confuso per quanto riguarda le altre dame del parterre.

Il cavaliere tarantino ha, come ben sappiamo, intrapreso una conoscenza molto profonda con Roberta Di Padua per poi decidere di interrompere bruscamente il rapporto ma soprattutto lasciando la dama basita e senza parole. A quanto anticipato da WittyTv però, Riccardo, si confronterà con una nuova dama presente nel parterre del trono Over.

Dopo le solite critiche e polemiche per quanto riguarda il suo atteggiamento, il Guarnieri però dovrà confrontarsi con un altro cavaliere scoprendo però che non sarà di certo facile conquistare l’interesse della dama. Anzi, stando a quanto riportato dal sito, sembra che il fisico prestante tanto decantato del cavaliere tarantino non farà breccia nel cuore della dama che non perderà occasione per sottolinearlo.

Per la signora in questione infatti, Riccardo non rappresenterebbe infatti il suo prototipo di uomo ideale e questa sua affermazione manderà molto in confusione il cavaliere tarantino convinto fino ad oggi di essere bellissimo ma soprattutto corteggiatissimo da tutte le dame del parterre. Nonostante tutto però la conoscenza tra i due continuerà anche se le premesse non sembrano riservare nulla di buono.

Nei giorni scorsi intanto, sia Ida che Roberta si sono riversate sui rispettivi profili Instagram per sfogare i loro pensieri personali proprio sul cavaliere che, a detta di molti telespettatori e non solo, continuerebbe a rimanere in trasmissione solamente per visibilità e non per trovare sicuramente la donna della sua vita. Ida sembra essere ancora presa da lui e, dopo il suo viaggio in Madagascar, non si sa se ritornerà o meno nel parterre del trono Over di Uomini e Donne.