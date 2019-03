U&D Over, Riccardo Guarnieri interrompe la conoscenza con Roberta ma attacca duramente Ida Platano: "Non hai rispetto!"

Riccardo Guarnieri ha voluto rendersi nuovamente protagonista principale della puntata del trono Over di Uomini e Donne oggi 5 marzo 2019 inizialmente mettendo fine alla sua conoscenza con Roberta Di Padua e successivamente attaccando la sua ex Ida Platano. Il cavaliere tarantino infatti non ha visto di buon occhio l’uscita di Ida con David il quale si stava frequentando già con Cristina.

“Non hai avuto rispetto per Cristina. La settimana scorsa hai detto che non ti saresti messa in mezzo ad una storia ed oggi salta fuori che non solo l’hai sentito, ma ci sei anche uscita. Tra le donne c’è sempre mota solidarietà, ma stavolta non lo sei stata con Cristina. Guarda come sta” ha infatti chiosato furioso Riccardo scatenando l’ira non solo del pubblico presente nel parterre di Maria De Filippi ma soprattutto dell’opinionista Gianni Sperti.

Come sempre infatti, l’ex di Paola Barale, ha voluto difendere a spada tratta la dama bresciana attaccando Riccardo e ricordandogli di essere stato lui a porre fine alla loro storia d’amore e non il contrario. Ida infatti ha sempre ammesso di provare ancora un sentimento molto forte per il cavaliere tarantino e per non fare un torto a nessuno decide anche di ballare, come sempre, con l’opinionista.

A difendere a spada tratta Riccardo ci pensano invece Barbara De Santi e Armando che continuano a non vedere sincero e leale il comportamento della dama bresciana. “Ma sono l’unica che ha capito il discorso di Riccardo? Ida, la settimana scorsa, ha detto che non si sarebbe messa in mezzo e, invece, ha fatto il contrario” sottolinea Barbara mentre Armando aggiunge “Tu non balli con nessuno perché ti preservi. Tu sei qui solo per Riccardo”.

E’ proprio Gianni Sperti a mettere la parola fine alla polemica sorta nel parterre del trono Over e rivolgendosi nuovamente al cavaliere tarantino afferma “L’unico che dovrebbe capire perché Ida balla con me e non con gli altri uomini non lo capisce. Ida ha sempre detto che prova un sentimento per Riccardo e sicuramente non le passa in tre giorni”.