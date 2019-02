U&D Over, Riccardo Guarnieri insulta Ida Platano: interviene Maria De Filippi

L’ultima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono Over, in onda martedì 19 febbraio, ha visto tra i protagonisti anche l’ex coppia di Temptation Island Vip formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che ancora una volta, con i loro infiniti battibecchi hanno catalizzato l’attenzione del pubblico presente in studio così come quello da casa alimentando non poche polemiche.

L’armonia e la serenità acquisita a fatica dalla coppia nel corso di mesi di trasmissione sembra essersi del tutto vanificato, tanto che sia Ida che Riccardo ormai sembrano conoscere solo un’unica strada, cioè quella del litigio continuo, un’escalation di cattiverie e bassezze, tipiche di certi pseudo amori, ormai finiti.

Riccardo Guarnieri offende Ida: interviene Maria De Filippi

Il cavaliere ha rinfacciato alla sua ormai ex compagna di fingere in trasmissione con il preciso obiettivo di far questo per ottenere più follower su Instagram, dove Ida ha un numeroso gruppo di seguaci e fan. Ma non è tutto, perché Riccardo non si è limitato soltanto a rinfacciare certi comportamenti ad Ida, ma ha oltrepassato il limite, finendo per insultarla, comportamento inaccettabile nella vita quotidiana ancor più in televisione, tanto da far intervenire la conduttrice del programma, Maria De Filippi, riprendendo il cavaliere intimando: “Modera il linguaggio“.

Se Maria è stata ferma ma tutto sommato moderata e contenuta nella reazione, cosa diversa è stato per il pubblico presente negli studi Elios dove sono stati in tanti a fischiare Riccardo per il comportamento assunto nei confronti di Ida. A difendere la dama bresciana non è però solo il pubblico, perché a sostenere Ida c’è anche l’opinionista Gianni Sperti, che se da un lato ha aspramente criticato Riccardo, dall’altro ha attaccato anche Roberta di Padua.

L’opinionista, infatti, non è riuscito a trattenersi dal dire alla dama: “Io ti auguro di essere innamorata e che la donna nuova di Riccardo venga qua e si rivolga a te come hai fatto con Ida” – quindi ha concluso dicendo – “Devi avere rispetto”.