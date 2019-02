U&D Over, Riccardo Guarnieri furioso contro Ida Platano: "Dillo che l’anno scorso avevi una strategia!"

Riccardo Guarnieri nella puntata di oggi 18 febbraio 2019 del trono Over di Uomini e Donne ha attaccato duramente la sua ex Ida Platano rea di avere fatto un’affermazione poco gradita al cavaliere tarantino. Riccardo infatti, dopo che la scorsa settimana aveva deciso di interrompere la sua conoscenza con Roberta, sembra averci ripensato tanto da ricontattarla.

E’ proprio Maria De Filippi a chiedere ad Ida cosa pensi di questa situazione e la dama bresciana infatti chiosa “Sono uguali Maria!” e dello stesso avviso sembra essere anche l’opinionista Gianni Sperti che, durante le scorse settimane, ha sempre puntato il dito contro l’atteggiamento falso del cavaliere tarantino.

L’affermazione delle Platano fa infuriare Riccardo a tal punto da inveire contro di lei e sentirsi costretto a rivelare cose personali della dama bresciana. “Dillo che l’anno scorso avevi una strategia. Tu hai architettato tutto l’anno scorso, non avevi messo in conto che avresti incontrato me e ti saresti innamorata” confessa serafico Riccardo urlando a gran voce le sue ragioni, mentre Ida sembra non comprendere le intenzioni dell’ex fidanzato.

Parole pesanti quelle utilizzate dal Guarnieri contro Ida che arriva al punto di definirla addirittura “cattiva” e solamente in cerca di visibilità. “Tu anno scorso eri gelosa delle altre partecipanti a Temptation Island che avevano più follower di te” chiosa ancora Riccardo. E’ a questo punto però che interviene Maria e lo stesso Gianni Sperti a difendere a spada tratta la stessa Ida dichiarando altresì che la redazione era al corrente di tutto.

Intanto però Riccardo sembra aver lanciato una vera e propria bomba nei confronti di Ida ma soprattutto agli occhi di chi, in tutto questo tempo, non ha mai creduto alle lacrime della dama bresciana. Non ci resta altro che attendere una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne per saperne di più su queste terribili accuse.