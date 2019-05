U&D Over, Riccardo Guarnieri e Ida Platano sorprendono: il colpo di scena che nessuno si aspettava

La puntata di martedì 21 maggio 2019 del celebre dating show di Canale 5 “Trono Over” di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi si è concentrato principalmente su Riccardo Guarnieri e Ida Platano, tra dubbi, incertezze sull’opportunità di ricominciare la storia chiusa dal tarantino stesso otto mesi fa.

Ida ha accettato l’invito di Riccardo di ritornare in trasmissione e di freuqntarsi ancora una volta, anche se la dama bresciana chiede a Guarnieri maggiore chiarezza circa le sue intenzioni, svelando di avere paura di farsi ancora male, ma in aggiunta a ciò Ida continua a non capire per quale motivo Riccardo ha fatto dietro front, ritornando su una decisione che sembrava definitiva e senza appello.

Lieto fine per Ida e Riccardo

Maria come sempre cerca di spiegare le ragioni dell’uno all’altra e viceversa, ricordando stavolta al tarantino che è stato proprio lui a volere nuovamente Ida in trasmissione, così da far nascere nella dama nuove aspettative; Riccardo, invece, si è dichiarato sorpreso per la reazione di Ida, che fino a qualche tempo prima si proclamava innamorata di lui.

Ida ha poi ricordato a Riccardo che in quel periodo il cavaliere ha frequentato più di una dama: “Dopo esserti girato tutto il mondo in questi mesi ora torni da me?“, da qui la decisione di lasciare lo studio, salutare tutti e andare via. Per la dama non c’è più motivo di trattenersi, meno che mai dialogare con un uomo che non sembra volersi impegnare con lei.

Da qui l’affondo nei confronti di Riccardo: “Poi quando hai chiaro in testa cosa vuoi dalla vita fammelo sapere“; parole che trovano l’immediata replica del tarantino che dice: “Non è facile spiegare certe cose“. Ida sembra sempre più insofferente dietro le quinte dove viene platealmete raggiunta da Riccardo.

“Tu vuoi farmi impazzire!” ha detto la dama a Guarnieri, mentre il cavaliere chiede ancora una volta di prendersi del tempo e vedere come va. Riccardo perde però la pazienza e decide a sua volta di lasciare lo studio. Dopo poco tempo, mentre tutti in studio si domandano che fine abbia fatto il cavaliere, il tarantino improvvisamente si palesa nuovamente in studio.

Le telecamere hanno quindi ripreso la conversazione tra Ida e Riccardo, l’ennesimo tira e molla, durante il quale il tarantino chiede alla dama per quale motivo avesse la valigia dietro le quinte; domanda a cui Ida risponde dicendo che deve ripartire poco dopo. Poi Ida sbotta dicendo: “Sai una cosa? tu non mi sai prendere, non ci metti un minimo di trasporto!“.

Il gelo cala nuovamente tra la coppia, dopo una sollecitazione da parte di Maria, Ida chiede a Riccardo che cosa avesse deciso, quindi il cavaliere sorridendo la abbraccia, lei ricambia tra gli applausi, i due quindi salutano tutti e lasciano insieme lo studio per prendere insieme il treno per Brescia.