U&D Over, Riccardo Guarnieri ci riprova con Ida Platano e Roberta s’infuria: "Vergognati"

La puntata di martedì 14 maggio 2019 del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” è stata incentrata sul ritorno della dama Ida Platano in studio, voluta fortemente dal cavaliere Riccardo Guarnieri, che in queste ultime settimane ha frequentato altre dame, come Roberta e Stefania Costa.

La storia d’amore tra Ida e Riccardo è stata altalenante, tra continui alti e bassi che alla fine hanno portato la coppia a lasciardi definitivamente. La Platano è stata per settimane ad implorare Riccardo di ritornare insieme, ma il cavaleire non ne ha mai voluto sapere. Solo negli ultimi giorni il cavaliere è tornato sui suoi passi e ha chiesto un nuovo incontro con Ida.

Roberta Di Padua contro Riccardo Guarnieri

Riccardo ha raccontato in studio di aver pensato molto alla Platano, ma comprensibilmente Ida è più restia ad accettare le richieste di Riccardo , anche in considerazioni delle frequentazioni che il tarantino ha avuto in questi ultimi mesi. Ed è proprio una delle dame frequentate da Riccardo, Roberta, a scagliarsi contro il cavaliere, attaccandolo furiosamente.

La Di Padua non usa mezzi termini e lo accusa di essere un uomo vergognoso e bugiardo; infatti la dama ha rivelato che ai tempi della loro frequentazione, Guarnieri le aveva rivelato di non avere l’intizione di ritornare con Ida, in tal senso le parole di Roberta: “Hai giurato su tua madre che con Ida non ci saresti più tornato” – poi chiosando la Di Padua ha detto: “Vergognati“.

Accuse che trovano l’immediata replica di Riccardo, che attribuiscie solo alla rabbia le parole dette alla Di Padua. Poi quasi per discolparsi, Riccardo ha detto che parlare male degli ex è una cosa che fanno tutti, cosa che è capitata anche alla Di Padua, ma lei nega tutto. L’unica a credere ancora al cavaliere sembra essere solo Ida, ma ancora una volta Tina Cipollari inveisce contro la dama, invitandola ad aprire gli occhi sul Guarnieri.