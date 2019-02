U&D Over, Maria De Filippi tuona contro Umberto: "Io rimango basita che tu non abbia reazioni"

La puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda oggi martedì 12 febbraio 2019 è stata sicuramente ricca di colpi di scena soprattutto per quanto riguarda l’ormai annosa questione tra Claire e Gian Battista che si sono resi protagonisti di un imbroglio ai danni della redazione e della stessa Maria De Filippi.

A difendere a spada tratta le sue ragioni ma soprattutto la sua persona è proprio Gian Battista che, al centro del parterre, ha voluto portare un messaggio vocale molto interessante mandatogli da Claire ma che soprattutto ha lasciato tutti basiti e senza parole. Nel messaggio in questione, la dama ammetteva senza tanti giri di parole di essersi messa d’accordo con Umberto per far parlare di loro all’interno della trasmissione e inventando dei finti flirt.

Maria De Filippi, stanca di queste assurde storielle, è lettaralmente sbottata contro Umberto asserendo “Io rimango basita che tu non abbia reazioni…Nel vocale ha detto che l’avresti chiamata e avresti detto alla redazione che avresti frequentato un’altra, dicendole che avrebbe dovuto fingersi infastidita…” ma l’uomo ha continuato a rimanere in silenzio facendo finta di non aver capito cosa stesse succedendo.

Claire ha cercato in tutti i modi di difendere il cavaliere dichairando che le cose non sono andate come riportate da Gian Battista facendo infuriare ancor di più la padrona di casa Queen Mary ormai stanca di questa assurda situazione. “Allora straparli? Quella non era la tua voce? Allora scusate risentiamo la tua non voce che però non si capisce in italiano perchè forse ha un’altra spiegazione ancora…” ha chiosato Maria.

Anche Gianni Sperti non ha potuto fare a meno che dare contro a Claire ma soprattutto al suo atteggiamento alquanto falso asserendo “Questo messaggio conferma che tu hai sempre pianificato tutto” ma non è finita qui. Sembra infatti che la dama nella prossima puntata farà una confessione che accenderà ancor di più gli animi e dunque non ci resta che attendere per vedere cosa succederà nel parterre del trono Over.