U&D over, Maria De Filippi stupita dalla reazione di Gemma: "Ma sei seria?"

Il giorno 9 gennaio una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” è andata in onda. Juan Luis dopo il tanto atteso confronto con Gemma ha abbandonato la trasmissione, dopo che nessuna donna si è detta interessata a lui. Prima di andar via ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta e si è detto felice di aver conosciuto, nel bene o nel male, Gemma.

Nel momento in cui l’uomo ha abbandonato il programma, andando via, Gianni Sperti ha percepito del dispiacere in Gemma e subito le ha chiesto se si aspettasse il bacio di addio da parte di Juan Luis. La Galgani convinta di quanto stesse per dire, ha dichiarato: “Ma sta andando via, mica glielo devo dare io. Mica gli corro dietro per dargli un bacio“.

Subito, stupita, è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha domandato a Gemma se attendesse che Juan Luis le desse un bacio. La Galgani ha risposto affermativamente e la De Filippi ha chiosato: “Gemma, ma sei seria?“. Subito, cogliendo la palla al balzo, è intervenuta Tina: “Vedi che pazzia che ha questa donna? Tanto lei stasera lo va a cercare“.

Il pubblico in studio ha iniziato a rumoreggiare, visibilmente stupito da quanto dichiarato da Gemma e la Galgani dal canto suo, ha cercato di giustificarsi ritenendo che fosse giusto che Jaun la salutasse con un bacio dato che si è sempre detto educato e gentile. Maria le ha ribadito la domanda e Tina, sbottando, ha precisato che non dovrebbe interessarle il saluto.

A quel punto la De Filippi è esplosa, e con la calma che da sempre la contraddistingue le ha detto: “Ma con tutto quello a cui abbiamo assistito oggi, tu avresti accettato il suo bacio?” e Gemma ha replicato: “Sarebbe stato un saluto, non sarebbe cambiato niente da parte mia“. In sottofondo si udiva Tina, che a microfono aperto, rimarcava ancora una volta quanto avesse ragione nei giudizi espressi su Gemma.

Maria ha chiuso il discorso lanciando il filmato del matrimonio tra Edo e Chiara, ex protagonisti che una volta abbandonato insieme la trasmissione, hanno deciso di sposarsi. Insomma Gemma stupisce sempre più con i suoi comportamenti poco coerenti e questa volta la sorpresa e lo stupore ha colpito anche Maria De Filippi.