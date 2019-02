U&D Over, Maria De Filippi risponde ad Angela e su Maurizio Costanzo svela: "Con lui ho la separazione dei beni!"

La puntata di oggi 6 febbraio 2019 del trono Over di Uomini e Donne ha visto come protagonista Angela Di Iorio e la sua nuova frequentazione con Beniamino. La dama come al solito non ha mancato di certo di riservare colpi di scena ai telespettatori affezionati al programma dal momento che sembra essere molto interessata al suo Benny.

Vedovo ed economicamente benestante, il cavaliere ha fatto letteralmente colpo su Angela ma ad essere ancora scettici e dubbiosi sono di sicuro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari con i quali, la dama, ha spesse volte discusso. La Iorio che si è sempre definita una donna schietta e sincera anche questa volta ha voluto sottolineare di voler al suo fianco un uomo che possa aiutarla a vivere serenamente rimandando invece l’amore.

Queste sue affermazioni non sono di certo piaciuto ai due opinionisti ma anche alla padrona di casa Maria De Filippi che proprio a tal proposito ha deciso di stuzzicarla con delle domande alquanto interessanti. Queen Mary, senza tanti preamboli, ha voluto sapere dalla dama se sarebbe disposta anche a fare la separazione dei beni con Benny infastidendo però moltissimo Angela.

La dama infatti è più che convinta che Maria stia reggendo il gioco a Gianni e Tina e proprio per questo motivo ha chiosato “È come se avessi dato importanza ai discorsi loro, io non sono così. Fai le domandine a boomerang”. Maria dal canto suo risponde serafica e anzi, fa una rivelazione molto interessante per quanto riguarda il suo matrimonio con Maurizio Costanzo.

“Penso di essere l’unica ad avere voluto la separazione dei beni” ha infatti confessato la conduttrice inaspettatamente. Maria De Filippi infatti non si è mai sbilanciata sulle sue questioni private e questa infatti sembra essere la prima volta che la conduttrice fa riferimento al suo matrimonio e a Maurizio Costanzo.