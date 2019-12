"U&D" over, Maria De Filippi redarguisce Gemma a proposito di Juan Luis: "Non ha provato alcuna attrazione"

Durante la messa in onda della puntata del 18 dicembre del trono over di “Uomini e Donne“, è andato in onda un momento di alta tensione. Come sempre, la protagonista indiscussa è stata la dama Gemma Galgani e la sua storia con il cavaliere Juan Luis Ciano. Gemma in puntata ha raccontato che Juan in settimana è andato a Torino a trovarla, i due sono stati insieme in albergo, ma a fine serata l’uomo si è addormentato sotto il piumone.

Il racconto della Galgani ha fatto storcere il naso al pubblico in studio che non ha creduto alle reali intenzioni del cavaliere, così come Tina Cipollari non ha perso occasione per ridere di lei. Nel momento in cui Juan Luis è entrato in studio è subito stato attaccato dal cavaliere Armando Incarnato, il quale ha dichiarato che l’uomo è lì solo per visibilità, dato che ha contattato sua sorella.

Ha portato le prove di quanto asserito, Juan Luis ha tentato di difendersi e Gemma ha cercato di capirci qualcosa in più. Ha ripetutamente posto domande specifiche sull’argomento, sorvolando completamente sul fatto che lui in albergo si sia addormentato. Allora è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha fatto notare a Gemma proprio questo aspetto.

La conduttrice le ha detto: “Gemma, lui ha detto che nella camera d’albergo non ha provato alcuna attrazione“. Tutti i presenti hanno dato ragione a queen Mary e sia Gianni che Tina, hanno invitato la dama a soffermarsi proprio su questo aspetto. Gemma dal canto suo, probabilmente toccata su un aspetto importante in merito al quale era consapevole di aver ignorato, ha assentito dopo le parole pronunciate dalla De Filippi.

La conduttrice ha poi proseguito: “Al di là del discorso sulla sorella di Armando, resta il fatto che lui ti si siede difronte e ti dice che non ha provato attrazione e questo te lo dice lui. Se non provi attrazione fisica per una persona non la provi e basta“. Il pubblico è stato d’accordo con la De Filippi, difatti ha accolto il suo discorso con un plauso.

La Galgani ha risposto ritenendo di aver creduto che lui provasse attrazione e così la De Filippi le ha ribadito: “Due persone trovandosi vicine sotto un piumone è strano che non succeda nulla“. Gemma è apparsa abbastanza frastornata, mentre il pubblico e gli opinionisti hanno iniziato a cambiare idea e a pensare che Juan Luis stia realmente prendendo in giro Gemma.