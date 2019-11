U&D Over, Maria De Filippi mette in guardia Gemma Galgani: "Stai correndo troppo"

Protagonista della prima puntata di inizio settimana di “Uomini e Donne Trono Over” – in onda lunedì 11 novembre – è stata come sempre la dama torinese Gemma Galgani, che dopo la delusione incassata da Jean Pierre, ha ritrovato il sorriso con il nuovo corteggiatore, Juan Luis Ciano, di cui subisce certamente fascino e bellezza.

Gemma è stata chiamata come sempre a raccontare di come sono andate le cose con il suo nuovo spasimante, Juan Luis, che ha catalizzato l’attenzione delle spettatrici del programma. La dama è un fiume in piena nel raccontare le belle emozioni provate quando è uscita con il cavaliere, ma anche quando si sono sentiti per telefono.

Maria De Filippi bacchetta la Galgani

Il feeling tra i due è innegabile, Gemma parla già di colpo di fulmine, mentre Maria – conoscendo bene non solo la Galgani ma anche le dinamiche amorose – invita la torinese a non correre e a non cercare troppo il cavaliere, perchè gli uomini possono sentirsi oppressi dalla frequenza con cui vengono cercati da una donna.

“Non stai caricando un po’ troppo? Prima di decidere di affidare la tua vita a lui aspetta che anche lui lo faccia no?” – ha detto Maria alla Galgani, spiazzandola, per poi aggiungere: “Lui non mi sembra si sia dichiarato innamorato“. A queste considerazioni di Maria, Gemma ha replicato dicendo che di essere spontanea e di seguire il suo cuore, in fin dei conti non sta facendo nulla di male.

La scorsa puntata Juan Luis aveva promesso a Gemma che le avrebbe cantato una canzone di Fred Bongusto – scomparso nei giorni scorsi – , quindi il venezuelano ha mantenuto fede alla sua promessa, incantando tutti con la sua voce. Ciano ha ammesso di essere molto afascinato dalla torinese, soprattutto dal suo lato infantile che lui ha definito “bambinesco”.

Riuscire a conservare la sua parte da bambina è una cosa che a Juan Luis piace molto di Gemma; le attenzioni che fino ad oggi la Galgani gli ha riservato, non sembrano aver spaventato o infastidito il cavaliere, anzi quest’ultimo ha dichiarato di essersi sentito lusingato per tante attenzioni. La commozione ed il coinvolgimento di Gemma hanno suscitato l’inevitabile reazione della Cipollari, che ha attaccato la dama facendo scoppiare il caos in studio.