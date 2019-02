U&D Over, Maria De Filippi messa in imbarazzo da Renato. Il cavaliere tocca la padrona di casa durante il ballo

Maria De Filippi è stata in parte protagonista di questa nuova puntata del trono Over in onda oggi 27 febbraio 2019 e questo per colpa del cavaliere Renato che è riuscito anche a metterla fortemente in imbarazzo. L’uomo infatti, nuovo del parterre, ha deciso di presentarsi alle dame presenti al trono Over elencando i suoi numerosi hobby.

Tra questi anche il ballo e proprio per questo motivo Queen Mary ha voluto fare una sorpresa al cavaliere chiamando in studio la ballerina professionista di Amici 18 e Umberto, ballerino della scuola. E’ stato proprio durante il ballo che Renato ha chiesto espressamente di poter fare quattro passi anche con la padrona di casa ma è successo un fatto alquanto imprevisto.

Il cavaliere infatti ha iniziato a ballare con Maria riuscendo anche a toccarle il lato b mandando così in visibilio tutto il pubblico ma non la stessa De Filippi fortemente imbarazzata dal gesto. “Renato ha una presa pazzesca…Siediti per cortesia…” ha asserito Queen Mary riuscendo a divincolarsi dalle braccia del cavaliere visibilmente felice per l’opportunità datagli.

Subito dopo anche la signora Antonia del parterre femminile si è alzata per ballare con il cavaliere ma è stata subito messa in guardia da Maria che senza tanti giri di parole ha chiosato “Attenta Antonia perchè Renato ha la mano morta” mentre verso Renato ha sottolineato “La signora è fragile quindi attento a come la tratti!”.

Moltissimi i commenti positivi dello sketch non solo dai telespettatori affezionati del programma ma soprattutto dagli utenti di Twitter che si sono riversati sul social per confermare il loro divertimento. In molti infatti sperano di poter vedere ancora i balli del signor Renato e magari anche quelli insieme alla padrona di casa Maria De Filippi che per una volta ha calcato il parterre del trono Over per divertimento e non per dividere Gemma e Tina.