U&D over: Maria De Filippi intenta a dividere Gemma e Tina, mostra il suo costoso maglione. Il prezzo è da capogiro

Durante la puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda lunedì 21 gennaio abbiamo assistito all’ennesimo battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche in questa occasione le due acerrime nemiche se le sono cantate di santa ragione, arrivando – come ormai siamo abituati a vedere da un po’ di tempo a questa parte – allo scontro fisico.

Tina arriva a definire la Galgani “mummia ammuffita”, portando la dama di Torino all’esasperazione e ben presto è stato necessario l’intervento della De Filippi che si è dovuta alzare dai suoi fedeli scalini, per cercare di riportare una parvenza di tranquillità tra le due. Questa volta però, il pubblico, non si è concentrato sulla bagarre tra l’opinionista e la bionda torinese, bensì si è fatto distrarre da un particolare indossato dalla conduttrice.

Il prezzo sbalorditivo del pullover di Maria De Filippi

Infatti, la De Filippi, proprio mentre divideva le due litiganti – ricordando un arbitro durante un incontro di boxe – ha rivolto la schiena alle telecamere e in quel momento in tanti hanno notato una scritta nera, molto appariscente, ricamata nel maglione bianco di Maria: “J’aDior 8“.

Subito, in molti, si sono meravigliati di questo outfit di Maria, sempre molto sobria nella scelta degli abiti da indossare. E’ scattata subito la curiosità di sapere quanto potesse costare quel capo, griffato in maniera più che palese – difficilmente la De Filippi mostra marchi e firme in maniera così evidente – , e il suo prezzo è andato oltre ogni aspettativa.

C’è da dire che il pullover, della maison Dior, è in puro cachemire e per portarlo nell’armadio bisogna essere disposti a sborsare la considerevole cifra di 1.180,00. Un prezzo davvero proibitivo e che in pochi si possono permettere, ma ciò che ha lasciato interdetto la maggior parte del pubblico è stata l’ostentazione di questa griffe: un comportamento insolito per Maria De Filippi, sempre attenta a non mostrare firme e marchi vari. Forse, non aveva messo in conto che avrebbe dovuto risolvere l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma ed essere costretta a girare le spalle alla telecamera.