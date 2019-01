U&D Over, Maria De Filippi furiosa riprende Paolo Marzotto: "Non state parlando con una confidente!"

Durante la puntata del trono Over di Uomini e Donne di oggi 23 gennaio 2019, Paolo Marzotto si è reso protagonista di uno sbaglio molto forte ai danni della dama Sabrina con la quale si sta frequentando da un paio di settimane. Seduti al centro dello studio i due infatti hanno parlato della loro storia e di come sta proseguendo ma ad un certo punto è dovuta intervenire la padrona di casa Maria De Filippi.

Questo perchè il cavaliere ha rilasciato alcune dichiarazioni alquanto private e personali alla redazione non conformi a quanto raccontato invece dalla stessa Sabrina che, sempre in puntata, si è limitata a svelare che tra i due fisicamente non sarebbe accaduto nulla. Ecco dunque che a questo punto Maria, furiosa e con dei fogli in mano, sbotta nei confronti del cavaliere mostrando quanto scritto direttamente alla dama.

Mentre Sabrina legge attentamente quanto dichiarato da Paolo, Maria punta il dito contro il cavaliere dichiarando di non volersi mai più ritrovare in una situazione del genere. “Non state parlando con una confidente, ma con persone che lavorano per un programma” chiosa infatti la De Filippi visibilmente seccata dal comportamento del Marzotto.

Questo perchè qualsiasi cosa viene confidato alla redazione, Maria deve comunicarlo in studio ma questo genere di situazioni possono essere molto imbarazzanti anche per chi, da anni, fa il mestiere di Queen Mary. “Sinceramente a me questo non mi va” ammette infatti Maria preferendo non rendere appunto pubblico quanto riferito dal cavaliere.

Tina e Gianni, curiosi, chiedono alla stessa De Filippi di leggere quanto riportato da Paolo ma Queen Mary preferisce chiudere la questione immediatamente anche quando la stessa Vamp di Viterbo insiste nel sapere cosa è successo veramente tra i due. Inutile dire che il sospetto che tra Paolo e Sabrina sia accaduto di più di un bacio sulla guancia è inevitabile e, anche se molti puntano il dito contro il cavaliere, per Maria lo stesso non sembra aver sbagliato con cattiveria.

Infatti Paolo, dopo aver parlato con la redazione, ha anche chiesto di non divulgare la sua confessione onde evitare di mettere in imbarazzo la stessa Sabrina alla quale dimostra di tenere molto. Anche la dama sembra essere molto presa da lui e proprio per questo lo perdona e decide di ballare un lento in segno di pace.