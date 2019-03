U&D Over, Maria De Filippi difende Riccardo Guarnieri dalle parole di Ida Platano: "Questa cosa lui la patisce”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia nella puntata del trono Over in onda martedì 26 marzo 2019 e proprio in questo frangente la dama bresciana ha espresso sinceramente di voler abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Questo perchè Ida non ha mai nascosto di provare dei sentimenti ancora molto forti nei confronti del Guarnieri che invece ha continuato per la sua strada frequentando altre dame del parterre.

Ida ha dimostrato fin da subito la sua delusione nei confronti del cavaliere tarantino mentre quest’ultimo ha continuato ad esprimere le sue ragioni in merito al loro rapporto ormai finito. A dire la sua in difesa di Riccardo ci ha pensato invece la padrona di casa Maria De Filippi che, senza tanti preamboli ha svelato un segreto su di lui che ha lasciato tutti stupiti e senza parole.

“Io penso di aver capito: a lui fa star male il fatto che tu sia più amata di lui, che tu non sia mai riuscita a parlar bene di lui” ha infatti chiosato Queen Mary mentre a Riccardo ha confermato tali parole. Ida Platano, dal canto suo, ha sempre ribadito di provare dei sentimenti ancora molto forti per il cavaliere tarantino e, anche nella puntata in onda ieri 26 marzo 2019, ha voluto ribadire il fatto di tenere a lui e di non essere affatto interessata a rimanere in trasmissione per conoscere altri cavalieri.

“Riccardo, ti togli una cosa bella per paura? Sei stato tutto per me, se no non sarei stata con te” ha infatti confessato la dama bresciana riuscendo così a mettere finalmente in imbarazzo il cavaliere tarantino. A tal proposito infatti, lo stesso, ha deciso di invitare a ballare la sua ex al centro del parterre mentre Roberta Di Padua si è invece alzata per confabulare con Armando.

Nonostante tutto però Riccardo ha svelato a Maria De Filippi di non essere intenzionato a ritornare con la sua ex Ida soprattutto dopo tutte le discussioni avvenute negli ultimi mesi. Tina Cipollari e Gianni Sperti non sembrano essere d’accordo con lui ma nonostante tutto Ida e Riccardo, forse, sembrano essere arrivati finalmente ad un punto di incontro.