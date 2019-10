U&D over, Maria De Filippi bacchetta Gemma Galgani: "Tu ti illudi"

Puntata ricca di avvenimenti quella di lunedì 28 ottobre 2019 del celebre programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato agli Over, dove protagonista di puntata è stata ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani, che ha fatto una nuova sorpresa al cavaliere torinese Jean Pierre, ma anche incassato una brutta delusione.

Jean Pierre ha più volte precisato alla dama che sta partecipando al programma per incontrare nuove persone, ma al contempo ha voluto in qualche modo rassicurare Gemma dicendo che la loro frequentazione si arricchisce giorno dopo giorno, ma al momento i suoi sentimenti per la Galgani si fermano solo ad una bella amicizia.

Maria De Filippi bacchetta Gemma

Gemma che invece sembra essere molto più avanti rispetto a Jean Pierre, non riesce a trattenere le lacrime, incassando quindi un nuovo ko dall’uomo che sembra averle fatto perdere la testa. Le lacrime di Gemma sono un’occasione per Tina Cipollari che ironizza ancora una volta sulla fragilità della dama.

Nel frattempo Antonella ha rivelato che dopo la registrazione lei e Jean Pierre si sarebbero visti e sarebbero andati insieme a Bologna; la gelosia si fa sentire e Gemma replica alla sua rivale in amore con toni molto aspri, ma non risparmiando neanche Jean Pierre. Gemma è molto infastidita anche dal fatto che Jean Pierre abbia detto ad Antonella che Gemma si sente con la nipote del cavaliere.

Insomma, sembra proprio che Jean Pierre non ne faccia una giusta. Per aumentare la tensione Tina propone a Jean Pierre e Antonella il gioco dell’uva, ma le lacrime e la sofferenza di Gemma fanno desistere il cavaliere dall’iniziare la prova, dimostrando così massimo rispetto e comprensione per i sentimenti della Galgani.

Stavolta Maria ha deciso di intervenire, bacchettato Gemma perché a suo avviso la dama si starebbe illudendo, in tal senso le sue parole: “Perché lui non andrebbe oltre, secondo te? E’ perché non vuole! Mi spiace Gemma ma ogni tanto tu ti illudi...”.