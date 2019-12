"U&D over", lo scherzo di Samuel a Simonetta: finge di essere Juan Luis Ciano

Con l’arrivo delle anticipazioni del dating show più famoso della televisione, non si può far a meno di leggere dei tanti intrighi che colmano ogni puntata la trasmissione, intrattenendo alla meglio il pubblico da casa ed in studio. Si parla come sempre di “Uomini e Donne“, programma condotto come sempre dalla celebre presentatrice Maria De Filippi.

Durante le ultime anticipazioni si sono lette numerose notizie, anche molto interessanti, una di queste è stata proprio la telefonata di Samuel nei confronti di Simonetta. Finora si è parlato abbastanza di poco del corteggiatore Samuel, ma pare che questa volta sia entrato in azione con uno scherzo architettato nei confronti di Simonetta.

Samuel non hai mai fatto mistero del suo sincero interessa per la tronista in questione, ma per poter testare la sua sincerità, ha deciso di farle uno scherzo telefonico; lo scherzo in questione è stato quello di fingersi Juan Luis Ciano, mandando un messaggio a Simonetta con un numero anonimo.

Il fine ultimo di Samuel è stato quello di constatare se effettivamente la donna fosse stata al gioco, testandone la sua serietà, alla base quindi risiede una mancanza di fiducia del corteggiatore nei confronti di Simonetta. Dalle anticipazioni i dettagli non sono stati ancora snocciolati, e sembra, per ora, che la cosa sia stata interpretata sotto forma di scherzo, senza doppi fini, ma solo con la visione della puntata in questione sarà possibile constatare il vero fine di Samuel, a seguito di questo scherzo.

Intanto però Simonetta non ha di certo gradito questo “scherzo” da parte dell’uomo, decidendo quindi, istantaneamente di chiudere ogni rapporto con Samuel, nonostante l’uomo abbia manifestato, a più riprese, forte interesse nel continuare il suo ruolo. Samuel pare essere recidivo di chiusure di rapporti; pare infatti che anche precedentemente sia stato l’uomo stesso a chiudere i rapporti con Arianna, alla quale aveva affermato di non aver provato nulla sin dal primo istante che si sono conosciuti.