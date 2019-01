U&D Over, lite in studio tra Gemma Galgani e Barbara De Santi: "Sei falsa!"

Una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne è appena terminata e il colpi di scena non sono di certo mancati visto Gemma Galgani, dopo aver deciso di chiudere definitivamente con Rocco e lasciando tutti senza parole, ha avuto anche un diverbio con la dama di Sirmione Barbara De Santi.

Quest’ultima, che non perde tempo per puntare il dito contro tutto e tutti, è stata attaccata anche duramente dallo stesso Fredella rea di attirare ogni volta l’attenzione su di se sparlando degli altri cavalieri e di lui in particolare. Sembra infatti che Barbara abbia rilasciato delle dichairazioni poco carine nei confronti del Fradella durante una sua intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Ma non è finita qui perchè anche Gemma ha voluto prendere di mira la dama asserendo di essere ritornata in trasmissione solamente per emularla e per avere visibilità. Barbara, irosa ma soprattutto furiosa per tali illazioni, ha così deciso di sedersi nel parterre del programma e davanti a Gemma ha chiosato “Sai cosa penso di te? Penso che tu sei brava perché porti avanti delle ‘non-storie’ da settembre a maggio”.

Immediata la replica della dama di torino che continuando ad inveire contro di lei accusandola di non essere più quella di un tempo, ovvero quella presente in trasmissione quando c’erano anche i suoi amici Antonio Jorio e Giuliano Giuliani. “Allora ho imparato bene da te. L’allieva ha superato la maestra” ha replicato convinta la dama di Sirmione fino a quando non è la stessa Maria De Filippi a decidere di mettere fine a questa diatriba.

Inutile dire che il pubblico in studio ma soprattutto quello da casa non ha accettato di buon grado la decisione di Gemma nei confronti di Rocco e ancora di meno l’opinionista Gianni Sperti che ha difeso il Fredella fino all’ultimo. Purtroppo Gemma è convinta di essere stata presa in giro dal cavaliere interessato solamente a fare serate.