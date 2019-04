U&D Over, lite furibonda tra Simona e Barbara: "Senti maestrina!"

Venerdì 26 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del trono Over dopo la registrazione movimentata di giovedì nella quale abbiamo visto l’allontanamento dal programma di Fabrizio, il ragazzo 42enne venuto in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Il dating show riprende con Barbara al centro dello studio pronta ad attaccare Stefano Pastore che, secondo gli opinionisti Tina e Gianni, potrebbe avere ancora un inciucio con Simona.

Quest’ultima infatti sembra provare ancora dei sentimenti molto forti nei confronti del cavaliere nonostante questi abbia avuto un comportamento alquanto sbagliato nei suoi confronti. Barbara non è del tutto convinta della buona fede di entrambi tanto da far infuriare la dama che, con fare minaccioso, decide di prendere di petto la situazione.

“Senti maestrina, vogliamo parlare di quella foto da putt*na online?” ha infatti chiosato Simona con un chiaro riferimento ad una foto molto osè pubblicata qualche tempo fa dalla dama di Sirmione sul suo profilo Instagram e che non lasciava spazio all’immaginazione. Queste affermazioni mandano su tutte le furie Barbara che, senza pensarci su un attimo, afferra il nome della rivale e lo lancia a terra mentre il pubblico attonito e senza parole mormora nel parterre del programma.

La situazione sembra degenerare tanto che è la padrona di casa Maria De Filippi a dover intervenire onde evitare che le due arrivino addirittura alla mani. “Capisco tutto, però per un uomo perdere la testa così… non siamo più delle bambine” afferma Queen Mary quasi a voler riportare la calma tra due donne che, in un momento di rabbia, non si sono rese conto di essere davanti alle telecamere ma soprattutto in un programma televisivo.

Fortunatamente la calma sembra aver preso il posto degli insulti e le due dame si sono accomodate nuovamente al bordo dello studio mentre Gianni Sperti non ha perso tempo per redarguire Barbara e il suo atteggiamento un po’ troppo sopra le righe.